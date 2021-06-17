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日本將解除9都府縣緊急狀態宣言 沖繩擬延3周

環球政治 13:57 2021/06/17

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日本國內新冠疫情放緩，東京奧運舉行前迎來好消息。有日本傳媒報道，日本政府決定解除多地緊急狀態宣言，惟沖繩延長3周至下月11日。日本傳媒指，首相菅義偉將會在周四（17日）稍後時間宣布相關決定。

日本擬夏季推疫苗護照 圖促進商務旅遊恢復經濟 【下一頁】

日本東京都、北海道等10地都道府縣的新冠緊急事態宣言，將在周日（20日）到期。《日本時報》報道，日本政府將於周四稍後時間，宣布是否決定解除。據悉，日本當局擬結束東京都、北海道、大阪、愛知、京都、兵庫、岡山、廣島及福岡9地緊急狀態。但因沖繩新冠重症患者數目較多，將延長當地緊急狀態宣言3周，至7月11日。

報道引述消息人士指，東京、大阪、愛知等地或可能過渡至實行重點措施狀態，但岡山及廣島料會完全解除緊急事態。而目前實施重點措施5縣中，千葉、神奈川、埼玉會將措施延至下月11日，岐阜及三重則會在周日後完全解除。

東京奧運選手違防疫規定或被重罰 最嚴重可遭驅逐出境 【下一頁】

菅義偉周三（16日）與相關內閣成員商討後，於記者會上確認，全國範圍的感染率正趨下降，會繼續推進疫苗接種計劃，並採取措施防止傳播。日本周三（16日）共錄得新增1,710宗確診個案，遠低於5月高峰期時的約7,000宗。另外，同日錄得80人染疫身亡。

責任編輯：李俊儀

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