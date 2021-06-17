【加密貨幣】薩爾瓦多總統列比特幣為法定貨幣　世界銀行拒絕提供技術支援

位於中美洲的薩爾瓦多（El Salvador）曾於上周三（9日）將比特幣定為法定貨幣，成為世界上第一個正式採用比特幣為法定貨幣的國家。不過據外媒報道，世界銀行本周三（17日）以存在環境和透明度缺陷為由，指無法協助薩爾瓦多落實比特幣相關法案。

【加密貨幣】薩爾瓦多成首國列比特幣為法幣 總統: 投資3枚比特幣可獲永居權【下一頁】

當地財政部長Alejandro Zelaya此前曾稱，已經向世界銀行提出比特幣方面的技術援助，同時與國際基金組織（IMF）進行會談，強調不會使用比特幣取代美元的法定貨幣地位，Zelaya稱IMF「不反對」該國將比特幣作為法定貨幣。不過IMF此前曾表示，薩爾瓦多此舉會引發經濟、金融以及法律方面的諸多問題。

薩爾瓦多總統Nayib Bukele此前亦強調，有關法案並非為去美元化，因美元和比特幣亦會並列成為該國的法幣，上周他曾與IMF對話，尋求超過10億美元過渡貸款以振興經濟。

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編輯：李勝男