【大行點睇】中美實際利差具吸引力 第三季人民幣可突破6.3

瑞銀建議投資者可繼續持有人民幣好倉，未來幾個月人民幣兌美元可能升破6.3水平。

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該行指，早前人行上調外匯存款準備金率，凍結約200億美元外匯流動性，旨在提醒投資者不應一味押注人民幣單邊升值預期，但中國的政策傾向並不意味人民幣兌美元的升勢終止。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）指出，鑑於美國的通脹超出預期、其勞動力市場遜於預期等因素。加上，短期內人民幣相對於美元的實際利差優勢仍相當可觀，中國的基礎國際收支順差將保持高點，以及中國股市相對於美國股市的估值較為便宜，料人民幣可能進一步走高，並在下半年初升破6.3。



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記者：林衛