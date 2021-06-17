【美國加息】聯儲局維持現有利率及QE規模不變　點陣圖暗示2023年底加息兩次

本周聯儲局結束議息會議後，主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（16日）在記者會上宣布維持現有零至0.25厘利率，同時繼續每月購買1,200美元買債步伐不變。不過儲局於會後聲中，大幅調升通脹與經濟增長預測，並預計到2023年底加息2次。

反映聯儲局公開市場委員會（FOMC）官員對未來利率水平的預測的利率點陣圖顯示（見下圖），預計2021年聯邦基金利率為0.1厘，到2023年底，官員們對聯邦基金利率的預測為0.6厘，每次加息0.25厘，相當於要加息兩次，早於此前預計的2024年；更長周期內，預計利率為2.5厘。

聯儲局同時調整對於經濟和通脹的預測，料美國今年國內生產總值(GDP)增長7%，2022年增3.3%，到2023年則升2.4%；反映通脹水平的核心個人消費支出物價指數預測今年按年升3%，明年及後年則預計回落至2.1%。

聯儲局最新經濟與通脹預期如下

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編輯：李勝男