  • 31°C
香港時間 : 2021617日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】聯儲局維持現有利率及QE規模不變　點陣圖暗示2023年底加息兩次

環球政經 17:48 2021/06/17

分享：

本周聯儲局結束議息會議後，主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（16日）在記者會上宣布維持現有零至0.25厘利率，同時繼續每月購買1,200美元買債步伐不變。不過儲局於會後聲中，大幅調升通脹與經濟增長預測，並預計到2023年底加息2次。

反映聯儲局公開市場委員會（FOMC）官員對未來利率水平的預測的利率點陣圖顯示（見下圖），預計2021年聯邦基金利率為0.1厘，到2023年底，官員們對聯邦基金利率的預測為0.6厘，每次加息0.25厘，相當於要加息兩次，早於此前預計的2024年；更長周期內，預計利率為2.5厘。

聯儲局同時調整對於經濟和通脹的預測，料美國今年國內生產總值(GDP)增長7%，2022年增3.3%，到2023年則升2.4%；反映通脹水平的核心個人消費支出物價指數預測今年按年升3%，明年及後年則預計回落至2.1%。

聯儲局最新經濟與通脹預期如下

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

經濟 美國聯儲局 鮑威爾 通脹

上一篇文章

【樓市熱話】村屋網上放租「新裝修」招徠 月租5500 網民嘲「裝修風格係監獄風」

下一篇文章

【虛擬銀行】livi bank夥Mastercard成全港首推「代碼化支付」銀行 於京東「618周年慶」消費可享優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱