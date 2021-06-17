  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (四) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民潮】哈維：國安法社運疫情令香港移民潮居高不下　生意為兩年前三倍

Hot Talk 13:15 2021/06/17

分享：

【移民潮】哈維：國安法社運疫情令香港移民潮居高不下　生意為兩年前三倍

港區國安法實行將滿一年，哈維法律集團（Harvey Law Group）表示，港人近兩年移民需求不斷增加，出現3個移民高峰，包括兩年前社會事件、去年疫情大流行，以及港區國安法正式實施。哈維法律集團指出，現時香港移民服務需求維持高企，公司香港業務較去年倍增，更是兩年前業務的3倍。

哈維律師事務所（HLG）全球管理合夥人兼創始人Jean-François Harvey指出，與之前的移民周期不同的是，在這兩年間，人們對移民服務的需求持續增長。

美商會會長﹕國安法界線模糊增添外企疑慮 人才流失令企業響起警號，可見【下一頁】

Jean-François Harvey續指，香港特區護照提供強大的全球流動性，從來不是一個「護照市場（passport market）」，但鑑於近年移民法的變化，過去5至6個星期對獲得新國籍或公民身份的興趣出現顯著增加。

他又提到，疫情也有利移民生意，因疫情令全球展現更強流通性，部分人士意識到可以遙距經營生意，也可以善用「數字遊牧簽證（ditial nomad visas）」。

相關文章：

【BNO移民】彭博：移居英國港人今年或賣1500億物業　新買家入場撐樓市

【移民加拿大】路透：港人移民潮　去年香港流入加拿大資金達2694億破紀錄

記者：謝卓榮、麥德銘

移民 國安法 港區國安法 簽證 疫情 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）