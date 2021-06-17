▲ 【移民潮】哈維：國安法社運疫情令香港移民潮居高不下 生意為兩年前三倍

港區國安法實行將滿一年，哈維法律集團（Harvey Law Group）表示，港人近兩年移民需求不斷增加，出現3個移民高峰，包括兩年前社會事件、去年疫情大流行，以及港區國安法正式實施。哈維法律集團指出，現時香港移民服務需求維持高企，公司香港業務較去年倍增，更是兩年前業務的3倍。

哈維律師事務所（HLG）全球管理合夥人兼創始人Jean-François Harvey指出，與之前的移民周期不同的是，在這兩年間，人們對移民服務的需求持續增長。

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Jean-François Harvey續指，香港特區護照提供強大的全球流動性，從來不是一個「護照市場（passport market）」，但鑑於近年移民法的變化，過去5至6個星期對獲得新國籍或公民身份的興趣出現顯著增加。

他又提到，疫情也有利移民生意，因疫情令全球展現更強流通性，部分人士意識到可以遙距經營生意，也可以善用「數字遊牧簽證（ditial nomad visas）」。

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記者：謝卓榮、麥德銘