【業績】維他奶全年純利升2%至5.5億元　末期息微升派29仙

維他奶 （00345） 截至3月底止年度，純利上升2.3%至5.48億元，建議派發末期股息每股29仙，上一年度為28.4仙。連同中期息 3.8 仙 ，全年派息32.8 仙 ，按年升1.9%或0.6仙。EBITDA上升17%至12.8億元，主要由於毛利及政府補貼增加。

年內，經營溢利按年增長 19.2%至8.43億元，主要因為保就業計劃補貼。撇除政府2.25億元補貼，經營溢利則下跌 11%，主要因為疫情衝擊，來自學校、便利店及食肆等銷售渠道的香港營運收入嚴重下跌。香港業務的經營溢利下跌 22%。

年內，收入增長4%至75.2億元 ，其中內地業務收入增長11%，維他奶及維他品牌產品均有增長；香港業務收入則下跌12%。澳洲及新西蘭方面，由於封城期延長，嚴重影響餐廳及咖啡渠道業務，令收入以當地貨幣計算輕微下降 1%，但受惠澳元升值，收入增長 5%，而經營溢利以港幣計算則下跌 12%。

年內，毛利上升3%至39.5億元；毛利率維持 53%。撇除所有 2019 冠狀病毒病相關政府補貼，集團的毛利則上升 2%。

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