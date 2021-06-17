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【業績】維他奶全年純利升2%至5.5億元 股價收跌1.7%、羅友禮：疫情帶來前所未有打擊

股市 17:12 2021/06/17

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【業績】維他奶績後跌逾4%　全年純利升2%至5.5億元、末期息微升派29仙

維他奶 （00345） 截至3月底止年度，純利上升2.3%至5.48億元，建議派發末期股息每股29仙，上一年度為28.4仙。連同中期息 3.8 仙 ，全年派息32.8 仙 ，按年升1.9%或0.6仙。EBITDA上升17%至12.8億元，主要由於毛利及政府補貼增加。

維他奶績後股價曾低見27.8元，跌4.8%，收市跌1.7%報28.7元，成交額9741.96萬元。

羅友禮：疫情帶來前所未有的打擊

維他奶國際主席羅友禮表示，其參與維他奶經營超過50年，今年新冠疫情對公司的打擊可用「前所未有」來形容，因學校等不運作，對公司的渠道造成很大打擊。

而被問及是否會推出疫苗優惠為香港人打氣，羅友禮表示，目前正在考慮並計劃中，但未曾執行。

專注茶飲細分領域 推燕麥奶及氣泡檸檬茶產品

他指，公司將針對因疫情受影響的銷售渠道，致力令業務重拾增長，新一財年會就「維他奶」及「維他」茶類推出全新宣傳攻勢，中國內地市場亦將同步推出創新產品，包括「維他奶」燕麥奶及「維他」氣泡檸檬茶。

行政總裁Roberto Guidetti表示，近年全球範圍對於植物食品和飲品的需求正在增長，不斷有新競爭者加入，而公司亦對市場的細分領域進行調整，因應趨勢研發新產品，例如較為注重無糖類以及氣泡茶類飲品，相信新產品將有助公司繼續加強其市場地位。

而在資本開支方面，Roberto表示，公司過去幾年已經投入大量資金以提高產能，年內東莞新廠房亦已經順利投產，預計新一財年的資本開支金額將會較上一財年有顯著下降。

撇除政府補貼 經調整經營溢利下跌22%

年內，經營溢利按年增長19.2%至8.43億元，主要因為保就業計劃補貼。撇除政府2.25億元補貼，經營溢利則下跌11%，主要因為疫情衝擊，香港來自學校、便利店及食肆等銷售渠道的香港營運收入嚴重下跌。香港業務的調整後經營溢利下跌22%。

內地業務帶動增長 全年收入增4%

年內，收入增長4%至75.2億元 ，其中內地業務收入增長11%，收入佔比達66%，維他奶及維他品牌產品均有增長；香港業務收入則下跌12%，收入佔比達25%。

澳洲及新西蘭方面，由於封城期延長，嚴重影響餐廳及咖啡渠道業務，令收入以當地貨幣計算輕微下降1%，但受惠澳元升值，收入增長5%，而經營溢利以港幣計算則下跌12%。

年內，毛利上升3%至39.5億元；毛利率維持53%。撇除所有2019冠狀病毒病相關政府補貼，集團的毛利則上升2%。

相關文章：【異動股】維他奶曾升17%　里昂此前降評級至「跑贏大市」

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港股 維他奶國際（00345） 業績公布

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