歐盟擬落實「數位市場法案」　Tim Cook批或影響iPhone安全性

Apple（蘋果）行政總裁Tim Cook表示，歐盟打算推出的「數位市場法案」（DMA）「不符合用戶的最佳利益」。一旦立法實施，用戶便須在App Store以外安裝軟件。

歐盟早前提出兩項監管大型科技公司的法規，包括「數位市場法案」（DMA）及「數位服務法案」（DSA）。後者針對在線廣告行業，而DMA則針對如蘋果、Google及Amazon等擁有大量客戶的企業，對歐盟市場有較大影響力，都須受到DMA的規範。

據《CNBC》報道，Tim Cook周三（17日）在法國 VivaTech 會議上通過視像會議表示，歐盟擬推出的法規，有部分不符合用戶的最佳利益。他續指，法規屆時或將強制Apple允許在 iPhone上設側面加載（side-loading），即從互聯網或文件手動安裝軟件。App Store為目前在iPhone上安裝應用程式的唯一途徑，Apple表示，公司對App Store的控制確保高質量的應用程序，並有助於防止惡意軟件。

Tim Cook指出，iPhone 在法國的市場份額僅為23%，若允許在 iPhone 上進行側面加載，有機會損害用戶的隱私和安全。此外，他表示，Apple將參與有關擬議監管的辯論，他認為 DSA 的某些部分為「正確實施」，因可監管帶有虛假信息推動問題的平台。

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責任編輯：黎淑雯