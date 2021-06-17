【Facebook VR】Facebook將在Oculus VR設備上測試廣告投放

▲ 近日Facebook就宣布，將會在其虛擬實境（VR）設備Oculus Quest的虛擬遊戲Blaston上，開始測試投放廣告，同時針對部分應用程式持續做測試。

廣告一向都是Facebook（fb）的主要收入來源，為了提高盈利，Facebook將會逐步將廣告投放服務延伸到其他服務上。近日Facebook就宣布，將會在其虛擬實境（VR）設備Oculus Quest的虛擬遊戲Blaston上，開始測試投放廣告，同時針對部分應用程式持續做測試。

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The Verge報道提及，Facebook現時正測試在虛擬遊戲投廣告的開發項目。Facebook指出，將會開始在Oculus虛擬現實頭戴設備內測試投放廣告，即未來Oculus的用戶在觀看VR內容和進行VR遊戲的時候，將會看到廣告內容。

而現時廣告將會出現於由Resolution Games公司開發的射擊遊戲Blaston中。另外Facebook還表示，在未來兩周內，廣告也會陸續出現在其他兩個Oculus應用程式中。

Facebook又提及，會從玩家的個人Facebook、Oculus搜尋、瀏覽、訂閱的內容、購物車清單、在遊戲裡瀏覽、停留、點擊與保存的內容等地方蒐集數據。但絕不會從玩家的耳機對話內容、屏幕畫面以及任何移動數據，來搜集當投放廣告的資料。

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責任編輯：曾曉汶