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【環保商機】Adidas看好可持續產品需求　研以更低價格生產相關產品

商業 12:31 2021/06/17

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Adidas將重點學習如何以更低價格生產可持續產品，亦預計將在今年推出更多相關產品。

近年來，消費者愈來愈重視環保。Adidas認為，在此大勢下，可持續產品需求將持續大增，Adidas未來會重點學習如何以更低價格生產可持續產品，亦預計將在今年推出更多相關產品。

【ESG】Bonaqua推新標誌及包裝設計　推動可持續發展

CNBC 報道，Adidas首席執行官Kasper Rorsted表示，消費者正在以更嚴格的態度看待時裝業，這將迫使行業做出改變。他又引述集團最近的一項調查，指70%受訪消費者稱更喜歡購買可持續產品，故集團看好這產品類別將會有持續的需求。

事實上，Adidas在創造可持續產品方面已取得了進展，包括在鞋履中使用海洋塑料，更誓言到2025年每10種產品中就有 9 種是採用可持續物料。該企更與 Allbirds 合作打造低碳足跡的鞋履，研以更低成本生產可持續產品，冀令消費者受惠。而在今年夏天，Adidas將會推出以蘑菇纖維皮革製成的經典 Stan Smith 鞋履，該企預計此產品將非常受歡迎。

Kasper Rorsted補充，在社交媒體時代下，消費者可更易監察企業的行為，繼而推動企業履行責任及提高透明度，更有助迫使佔全球碳排放量8%至10%的時裝業變得環保。

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責任編輯：蘇穎琪

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