中國半導體自給自足之旅

疫情驅使大眾對科技發展的接受程度——工業自動化、遙距連接、雲端、線上商務、數碼支付和無處不在的互聯網基礎設施，令全球半導體晶片短缺擾攘了不少行業的生產，汽車行業尤為明顯。雖然全球金融危機以來，各地區的資本支出規模有所擴大，北美和亞洲（除日本）仍然是最多支出的地區，在全球份額上亦有增加，但此次的半導體短缺令不少經濟大國猶如突然「醒覺」半導體晶片的重要性，隨之推出由政府主導的政策方向，加大半導體的研發和投資，展開新一輪的科技資本支出。

去年，中國於技術研發投入了330億美元來支持半導體產業發展和提升價值鏈，比前年高出14%，比10年前高出12倍。今後，中國將會繼續走可持續發展的道路，並承諾投入大量國家研發創新資金，以邁向更高增值、高度自給自足的科技。目前IC Insights預計，中國的半導體自給自足率於2024年將達19.4%。

這場由政府主導的科技升級競賽，將擴大整體潛在市場（TAM）的規模，使IC設計、晶圓代工、半導體設備、通訊網路、人工智能（AI）、雲端服務、高性能計算、電源管理、工業自動化和數據安全等眾多公司受惠。預見長線利好有更先進﹑具有更複雜和綜合功能的IC晶片，推動已轉向增加技術能力﹑專利組合﹑管道開發，更重要的是獲取市場份額的上游技術公司。

數碼化廣泛滲透和創新科技的長期趨勢是不可逆轉。政府主導的措施將帶領全球領先半導體企業，包括設備製造商等新一輪長期盈利增長和資本支出擴張。許多行業參與者剛開始推出新承諾來改革未來的技術，因此我們相信新的資本支出週期仍處於初步階段。這使半導體和半導體設備製造商在過去十年的股價表現顯著，而將繼續支持行業的盈利前景。