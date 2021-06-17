【券商點睇】聯儲局聲明較預期偏鷹 殺估值壓力或重臨

美國聯儲局宣布維持利率不變，惟立場明顯轉鷹，當局上調經濟及通脹預期，而且利率點陣圖更顯示，2023年將有兩次加息。

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國金證券指出，聯儲局退市的時間點臨近，高估值資產調整將拉開序幕。首先，美國債券收益率和實際利率開始轉向上行。其次，美滙指數反彈回升。第三，黃金迎來最後一跌。第四，「殺估值」的壓力上升。第五，工業品價格受到貨幣條件收緊的壓力。

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從資產價格來看，該行認為美股調整通過中概股對A股形成一定影響，美債收益率上行對國內債券價格形成一定約束，商品價格下行對國內工業品也會產生影響。從情緒層面來看，隨着高估值資產的系統性調整，中國資本市場的風險偏好可能將有所下降，從而導致「殺估值」壓力出現階段性上升。

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記者：林衛