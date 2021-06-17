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【領展業績】領展末期分派增2%至1.4834元　香港續租租金上季重錄增長、王國龍：前景非常樂觀

股市 16:09 2021/06/17

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領展末期分派增2%至1.4834元　香港零售收益按年少4.5%

領展 （00823） 公布，至今年3月底，收益及物業收入淨額齊按年增長0.2%，分別達107.44億元和82.38億元。領展表示，經調整並計入2.9億元酌情分派，年度可分派總額增0.8%至60.1億元。領展宣布，每基金單位末期分派1.4834元，按年增2%，全年分派則為2.8999元，按年增1%。

領展半日股價跌0.6%至75.75元，午後股價未有大變動，收市跌0.9%至75.55元，成交3.7億元。以收市價計，領展周息率3.84厘。

領展表示，因應物業管理費用豁免及租金減免，香港零售收益總額按年減少4.5%。續租表現方面，領展表示，年內平均零售物業續租租金調整率下調1.8%，平均每月租金按年跌3.4%至每平方呎62.4元，但財年第4季度續租租金調整率已回升至正數範圍。

領展行政總裁王國龍表示，本地疫情已見舒緩，愈來愈多人到商場用膳，對前景非常樂觀。他續指，租約完結後續約情況較6個月前明顯改善，即使受疫情影響，領展去年在疫情初期已提供租金優惠，全年度在香港、內地分別有400份、200份新租約，40%香港新租約是來自首次在領展商場開業的商戶。

對於今年續租租金表現，王國龍稱，旗下商場以民生核心消費為主，與內地通關對集團直接影響不大，但通關有利香港整體經濟發展，失業率也可改善，籲市民接種疫苗。

領展舉辦逾200萬元大抽獎 包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器，可見【下一頁】

內地業務方面，領展上年度內地零售組合收入跌7.8%，但續租維持11.1%增長，辦公室續租租金則跌8%。領展表示，商戶銷售已回復到疫情前90%水平，預計年內完成的廣州和上海商場項目可以提供即時收入。

海外業務方面，領展英國、澳洲寫字樓項目都維持100%出租率。領展現時擬在英國、澳洲、日本和新加坡物色收購項目，非執行主席聶雅倫指，主要是參考相關地區的法規後，認為相關市場合適領展投資，會持續留意相關市場機會。

領展斥32億人幣收購廣州商場 第7項內地物業，可見【下一頁】

領展現有物業組合中，香港項目佔資產規模79.3%、內地項目佔16.8%、海外業務佔3.9%。王國龍重申，領展目標於2025年，令香港資產可佔集團約70%至75%，內地和海外資產佔少於20%和少於10%。若以用途劃分，領展期望提高寫字樓資產佔比由現時約10.8%，提升至最多20%。

領展早前入標銅鑼灣加路連山道商業地，惟項目最終由希慎華懋財團投得，聶雅倫稱未能成功投得感失望，但會繼續在香港留意合適商業地。

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