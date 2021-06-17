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【航空告急】國泰航空據報研發長途航線單機師操控系統　最快2025年試行

股市 11:45 2021/06/17

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【航空告急】國泰航空據報研發長途航線單機師操控系統　最快2025年試行

國泰航空 （00293） 據報正與空中巴士研究新系統，於長途航線客機巡航（cruising）時，僅由一名機師操控客機，令長途航線由現時3、4名機師營運縮減至最少兩名機師營運。路透引述不具名消息指，國泰航空預計2025年會在空中巴士A350客機試行，但預料將面對極高監管門檻。國泰航空承認正在研發過程中，現時未有任何決定。

國泰航空回應查詢時表示，正與空中巴士研究減少機組人員營運（Reduced Crew Operations）的可行性，目前未有任何計劃投入服務，有關研究投入商業應用的前提是完成大量測試、監管批准、機師培訓，「絕不會在航空安全有妥協」。

國泰航空續指，最終營運模式也視乎疫情後成本效益分析，會繼續與空中巴士合作研發創新。

國泰航空重新聘請副機師、必須已打疫苗 國泰：為回復航班早作籌謀，可見【下一頁】

在疫情重創國際客運航空業務下，國泰航空正設法降低成本，而國泰航空並非首家航空公司傳出研究「單機師操控系統」，德國漢莎航空早前也傳出研究同類系統，暫未計劃推出。

現時全球航空標準下，客機在高空時即使使用自動巡航系統，仍須有兩名機師在駕駛艙內，因應機師航程上休息時間，長途客機一般由3至4名機師營運。

國際民航組織（ICAO）要求單機師操作的航機，最多只可載9人，歐洲航空安全局（EASA）正著手研究放寬規定，最快2022年展開認證工作，但要於2025年實行具有很大風險。

航空相關文章，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

港股 機師 空中巴士 國泰航空（00293） 國泰航空 漢莎航空
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