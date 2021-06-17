【英國疫情】單日增逾9000確診 創2月以來新高

Delta變種病毒（即印度變種）於英國迅速傳播，導致英國新冠肺炎疫情反彈，當地過去單日新增9,055宗新冠肺炎確診，單日感染數字創2月25日以來新高。英國原定於周一（21日）全面解封英格蘭，但礙於確診數字回升，首相約翰遜已宣布押後4周，至下月19日解封。

約翰遜延後解封 表明不再推遲 【下一頁】

英國過去單日新增9,055宗新冠肺炎確診，較前一日所錄的7,673宗感染個案有所回升，單日感染數字更創2月25日以來新高，另有9名新冤患者死亡。

當地為應對Delta變種病毒株傳播，加緊安排民眾接種新冠疫苗，更有意下放18歲以下青少年及兒童接種。英國政府周二（15日）宣佈已為逾3,000成年人接種兩劑新冠疫苗，成為對抗疫情的重要里程碑。

Delta變種改病徵 英國新確診者多頭痛 【下一頁】

英國目前有約100萬21至22歲人士符合資格接種新冠疫苗，當地衛生部門已發送短信，呼籲預約接種。此外，衛生部門最快於周末前，開放讓18至20歲市民預約接種疫苗。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）早前確認，將強制要求療養院員工接種新冠疫苗，以及正考慮向國民保健服務（NHS）採取相同措施。

責任編輯：郭麗明