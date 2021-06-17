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【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸

科技 11:30 2021/06/17

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去年脫離華為成為獨立品牌的榮耀，昨（16日）宣布推出全新旗艦手機產品榮耀50系列（Honor 50）。

去年脫離華為成為獨立品牌的榮耀，昨（16日）宣布推出全新旗艦手機產品榮耀50系列（Honor 50），其中榮耀50及榮耀50 Pro更是首次採用高通芯片。而最重要的是，榮耀正式證實榮耀50系列的海外銷售機種依然可以搭載Google GMS服務。

【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代

【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場

據外國科技網站The Verge報道，榮耀昨舉行新機發布會，帶來旗艦手機榮耀50系列三款手機。是次推出機種，榮耀50、榮耀50 Pro均採用高通Snapdragon 778G處理器，並且以雙側曲面設計的AMOLED屏幕，搭配屏下指紋辨識設計。而榮耀50 SE則採用聯發科天璣900處理器，屏幕則採用平面設計，並且透過側面與電源按鍵整合的指紋辨識器解鎖。

相機方面，榮耀50 Pro與榮耀50均採用後置四攝設計，配置1億800萬像素廣角鏡頭，搭配800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭與200萬像素景深鏡頭；榮耀50 SE則會採用相同規格與配置相機設計，但就減少了200萬像素景深鏡頭。

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至於新機售價，榮耀50售2,699人民幣（約3,275港元）起、榮耀50 Pro售3,699人民幣（約4,489港元）起、榮耀50 SE則是2,399人民幣（約2,911港元）起。三款手機從即日起在中國內地市場開始預購。而其他國家包括：奧地利、捷克、埃及英國等市場均會在不久之後，推出搭載Google GMS服務的國際版本。

【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場

責任編輯：曾曉汶

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