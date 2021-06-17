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【儲局議息】銀行股受惠加息 邊隻係首選？

股市 13:30 2021/06/17

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美國聯儲局對利率與通脹的預期偏「鷹」，預計提前至2023年加息，暗示會加息兩次，料對銀行股利好。耀才證券研究部總監植耀輝分析指，恒生 （00011） 較受惠於債息上升，而滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 也可以考慮，至於渣打 （02888） 在新興市場的投資較多、盈利波動性較大。就派息而言，中銀香港 （02388） 息率較高，亦是可取的選擇。想知更多專家分析，立即睇片：

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：

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股票 加息 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 議息 銀行

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