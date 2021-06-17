【儲局議息】銀行股受惠加息 邊隻係首選？

美國聯儲局對利率與通脹的預期偏「鷹」，預計提前至2023年加息，暗示會加息兩次，料對銀行股利好。耀才證券研究部總監植耀輝分析指，恒生 （00011） 較受惠於債息上升，而滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 也可以考慮，至於渣打 （02888） 在新興市場的投資較多、盈利波動性較大。就派息而言，中銀香港 （02388） 息率較高，亦是可取的選擇。想知更多專家分析，立即睇片：

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：

WhatsApp（9613 3819）

點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。