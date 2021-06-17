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【科網反壟斷】滴滴出行IPO遇反壟斷調查（附短片）

新股IPO 17:31 2021/06/17

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【科網反壟斷】滴滴出行IPO遇反壟斷調查　滴滴：部門完成現場檢查

滴滴出行本月正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書，最新外電引述消息指，中國市監局向滴滴出行展開反壟斷調查，包括調查滴滴出行的叫車服務定價機制是否具足夠透明度。滴滴出行拒絕置評，市監局未有回應傳聞。

路透社引述消息指，市監局的調查處於初始階段，監管機構未對滴滴下達具體指示，對滴滴的影響有待觀察。另一方面，有消息人士稱，滴滴認為定價和不公平競爭是相對輕微的過失，有信心毋礙滴滴新股進程，滴滴也在游說當局公司創造大量就業機會。

滴滴出行提交美國IPO申請 去年虧損16億美元、今年首季錄盈利，可見【下一頁】

滴滴出行以「小桔快智」（Xiaoju Kuaizhi Inc.）名稱提出申請，市場消息指，公司爭取估值或逾700億美元，甚至高達1000億美元，預計將通過IPO籌集約相當於估值8%至10%的資金。

滴滴出行於4月時與其他30多家互聯網企業與市監局會談，承諾自查和提交合規承諾，滴滴出行指已完成自查，並由有關部門已進行現場檢查。

4月市監局約見各主要科網企業後，美團 （03690） 照成為反壟斷調查對象，而阿里巴巴 （09988） 就在約談前被重罰逾180億元人民幣。

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編輯：麥德銘

美股 IPO 滴滴出行 反壟斷
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