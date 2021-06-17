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【變種病毒】世衛：Delta變種傳至80國 持續突變

環球政治 11:24 2021/06/17

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全球多國陸續發現Delta變種（即印度變種），英國國內的新確診個更多是此種病毒。世界衛生組織（WHO）表示，Delta變種已經傳播至逾80個國家，而且仍在不斷突變，將會繼續監察情況。另外，世衛再把1種病毒納入新冠變種病毒觀察名單，該病毒已在南美多國發現。

美國Delta變種肆虐 佔新增確診近一成 【下一頁】

世衛官員周三（16日）表示，Delta變種已經傳播至超過80個國家。有研究指相較其他變種病毒，Delta變種更具傳染力。官員指，有部分報告指Delta變種可導致更嚴重新冠症狀，仍需進一步研究確認。WHO流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，當局正在追蹤Delta變種持續突變情況，並發現部分Delta變種再次突變，亦有部分Delta變種較少突變。

Delta變種在多國漸成最大病毒感染源，英國早前表示今日新增感染個案中，多於6成為Delta變種。在美國，上周錄得新增感染個案中，Delta變種佔6%，但本周已升至10%。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）上周呼籲，年輕成年人盡快接種新冠疫苗，以免出現Delta變種肆虐情況。

新冠疫苗降Delta變種重症風險 打兩劑輝瑞或阿斯利康 【下一頁】

另外，世衛周二（15日）更新病毒觀察名單，新增1種名為「lambda」的變種病毒。范克爾克霍夫表示， lambda變種在突刺蛋白中發現多重突變，或會影響傳播能力，但需進行更多研究了解。已經在多個南美洲國家已發現lambda變種，包括智利、秘魯、阿根廷及厄瓜多爾（Ecuador）。

責任編輯：李俊儀

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