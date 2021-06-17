【華融危機】中國華融據報擬大舉甩賣資產　傳國新控股有意收購華融證券

▲ 中國華融（02799）早前陷入債務危機。

中國華融 （02799） 早前陷入債務危機，外電周四（17日）引述消息人士指，在中國銀保監會4月要求華融加快出售資產後，據報華融正努力大舉出售除不良資產處置主業外的大部分境內子公司，並積極與潛在買家接觸及報價。

華融遭MSCI指數公司除名，詳見﹕【下一頁】

消息人士表示，最多投資者對華融旗下擁有金融牌照的子公司感興趣，例如銀行、證券交易、借貸公司。不過，是次華融擬出售的公司並不包括中國華融國際控股。中國華融國際控股作為離岸實體，是華融大部分美元債券發行人或擔保人。

該報道亦指，目前暫不清楚中國高層是否已對華融的債務問題制定長期計劃。

此外，有內媒報道指，據知情人士透露，國新控股有意收購華融證券，目前正在與中國華融洽談中。中國華融目前持有華融證券71.99%股權。華融證券旗下有華融瑞澤投資管理、華融期貨、華融基金管理三家子公司，當中涵蓋資管、期貨、公募基金三大牌照。另有消息指，據報華融信託目前亦正在接觸潛在賣家。

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編輯﹕賴奕羚