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【美俄峰會】普京稱同情美國 不希望俄羅斯有BLM

環球政治 11:35 2021/06/17

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，普京表示他很同情美國，又稱不希望俄羅斯發生類似美國「黑人性命攸關」（BLM）的亂局。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三（16日）舉行美俄峰會，同意恢復軍備控制談判及恢復外交關係。普京於美俄峰會後駁斥他打壓政敵的指控，普京表示他很同情美國，又稱不希望俄羅斯發生類似美國「黑人性命攸關」（BLM）的亂局。

【美俄峰會】峰會同意重新互派大使　為緊張關係降溫（不斷更新） 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）與拜登（Joe Biden）會面結束後，雙方分別單獨舉行記者會。

美俄峰會詳情

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有美媒於記者會上提到普京關押俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），及阻止其所屬政黨參與選舉，問普京到底在怕甚麼？

普京回應指納瓦爾尼所屬政黨呼籲展開大規模騷亂，形容這本質上屬於極端主義（extremist in nature.）。

普京將納瓦爾尼等反對派抗議活動，與美國「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）平權運動相提並論。

普京稱美國近期發生非常嚴重的事，引述黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪殺後，美國各地引發一連串的BLM事件。

普京稱他看到美國充斥混亂、破壞和違法的情況，並對美國致以同情。但普京強調他不希望BLM同類事件在俄羅斯發生，會盡最大能力避免。

【美俄峰會】俄會前展示軍力 試射超音速導彈 【下一頁】

記者其後再追問，質疑普京打壓反對派似乎是不想要一場公平的政治鬥爭。而普京就引述美國今年1月發生的國會暴亂，普京稱大量人帶著政治訴求前往美國國會山莊示威，但有超過400人被指控為恐怖分子及面臨刑事指控，以此類比試圖證明自己的舉動是合理。

而拜登則在記者會上批評，普京作上述的比較很荒謬。拜登表示當局要向闖入國會山莊殺死警察的真正罪犯追究責任，與人們遊行稱言論自由被禁完全是兩回事。

責任編輯：鄭錦玲

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