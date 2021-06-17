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【異動股】特步、李寧齊破頂　特步全日升近16%、3日累升40%

股市 16:54 2021/06/17

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特步（01368）今早股價破頂。

體育用品股強勢，特步 （01368） 及李寧 （02331） 齊破頂。特步 （01368） 宣布獲高瓴投資後，連升3日，累升40%，今日一度升最多17%，破頂高見12.6元，收報12.46元，升15.8%，成交約8.3億元。李寧 （02331） 亦創新高，高見79.3元，收報78.5元，升3.7%，成交近10億元。

其他體育用品股亦強勢，非凡中國 （08032） 升15.9%，收報0.95元，361度 （01361） 升13.8%，收報3.88元，中動向 （03818） 升3.6%，報1.15元，至於安踏 （02020） 亦升3.4%，收報165.4元。

特步早前宣布，向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億港元可換股債券，年利率1.8%。悉數轉換後，特步將發行最多約5436.2萬股，相當於擴大後股本2.03%，所得款項將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

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編輯﹕賴奕羚

港股 安踏體育（02020） 李寧 李寧（02331） 體育用品股

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