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【異動股】特步、李寧股價再度破頂　特步升6%、李寧升5%

股市 10:09 2021/06/18

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特步（01368）今早股價再度破頂。

體育用品股強勢，特步 （01368） 及李寧 （02331） 齊破頂。特步 （01368） 宣布獲高瓴投資後，連升4日，累升5成，今日股價再度突破歷史高位，截至10時，現報13.24元，升6.3%，曾高見13.68元，成交約3.67億。李寧 （02331） 今日股價亦再創新高，現報82.6元，升5.3%，曾高見84.9元，成交3.9億元。

其他體育用品股亦強勢，非凡中國 （08032） 升4.2%，報0.99元；361度 （01361） 升7.4%，報4.17元；中國動向 （03818） 升2.6%，報1.18元；至於昨日發盈喜的安踏 （02020） 則升5.7%，報174.9元。

特步早前宣布，向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億港元可換股債券，年利率1.8%。悉數轉換後，特步將發行最多約5436.2萬股，相當於擴大後股本2.03%，所得款項將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

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編輯﹕賴奕羚

港股 安踏體育（02020） 李寧 李寧（02331） 體育用品股

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