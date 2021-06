煤氣公司❤️Hello Kitty打造萌之廚房 獨家日本限量家品新登場

煤氣公司繼推出TGC ❤ Hello Kitty爐具掀起熱潮,今個夏日引入全球測量儀器的領先製造商日本TANITA聯乘 Hello Kitty全新家品系列首次登陸香港,將廚房萌爆大翻身。產品系列於6月起於全港煤氣客戶中心門市率先獨家發售,包括電子煮食磅、溫濕度計及體重磅一共三款新品,印有櫻花粉紅系又可愛的別注版Hello Kitty圖案具收藏價值。另外,粉絲們亦可同時在門市入手多款Hello Kitty時尚家品及煤氣爐具,佈置專屬萌之廚房。

限時雙重優惠

1. TANITA ❤️ Hello Kitty新品優惠價至2021年8月31日止。

2. 於煤氣公司「好氣Fun」網站換領電子現金券並於門市購買前出示,購買TANITA產品淨值滿港幣$500即額外減$50,數量有限,換完即止。

電子現金券換領詳情及條款: https://bit.ly/3oVJJxf



全新櫻花粉紅系Hello Kitty家品率先睇





❤️ 電子煮食磅(優惠價$248,零售價$298)

只需1秒快速開機及準確測量0.5g 至1kg的重量,多用途吊掛孔加上27mm 輕薄機身,收納零難度。

❤️ 電子溫濕度計 (優惠價$228,零售價$268)

結合溫濕度、時鐘及日期於一身,還可查看過去最高和最低的溫度、濕度,擺放家居或辦公室可增添少女氣息。

❤️ 電子體重磅 (優惠價$358,零售價$428)

方便的無鍵設計,上磅自動秤重,採用鋼化玻璃,可靠耐用,超薄22mm厚度,美觀又易於收納。

一站式打造Hello Kitty萌之家居

煤氣公司亦一站式為Hello Kitty迷同場加映多款時尚家品,讓家居各處佈置成可愛度滿分的萌貓角落。

廚房篇



▲ 20厘米易潔平底深炒鑊 $298

深炒鑊不易讓餸菜濺出,是入廚好幫手。





▲ 26厘米易潔平底深炒鑊 $358



一次過煮多幾個人份量也足夠。

▲ 16厘米玉子燒煎鑊 $238



Stay Home 日式料理必備!



▲ 幼童用塑膠刀 $78



安全易用,給小朋友學習使用刀具也不錯!



▲ 蛋拂 $88



做甜品必備的蛋拂實用又可愛。



▲ 骨瓷飯碗 $90



用它來盛的飯會否特別香噴噴?



▲ 骨瓷水杯 $100



Hello Kitty骨瓷水杯提醒你要多喝水。



▲ 300毫升水樽 $70



經典紅色Hello Kitty圖案超可愛,輕巧實用。



▲ 1050毫升玻璃盒 $118



容量充足,方便存放食物。



浴室篇



▲ Hello Kitty大頭造型地毯 $198



如此可愛的地毯,你會捨得踩下去嗎?



▲ Hello Kitty 硅藻土浴室腳墊 (優惠價$99,零售價$199)



櫻花粉紅系圖案令浴室可愛度Up,防滑設計超實用。



▲ 120×45厘米蘋果長地毯 $208



最適合擺放於浴缸旁。



外出篇



▲ USB 手提風扇 $130



酷熱天氣,有它就透心涼啦!



▲ 櫻桃粉摺疊雨傘 $135



有Hello Kitty陪伴,艷陽高掛或下雨日子都有好心情。



▲ 濕紙巾80片連盒 $69



適合一家大細外出野餐使用,輕鬆清潔隨身物品!

爐具篇



▲ (左起)TGC Hello Kitty嵌入式平面爐TRTB62ST-G $5,830、TGC Hello Kitty煤氣乾衣機RJD650 $4,630及TGC Hello Kitty煤氣恆溫熱水爐RS131RM $7,910)

以精巧打印技術印上經典蝴蝶結圖案,美觀耐用不褪色,更不時推出折扣,詳情:www.towngasappliance.com

*圖片只供參考,請以實物為準。

煤氣公司 ❤️ Hello Kitty 萌之廚房及家居系列

日期:2021年6月起至售完即止

地址:各煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊有售

門市地址及電話:https://bit.ly/3dIlZWk

Facebook:www.facebook.com/lifestylechoicebytowngas

