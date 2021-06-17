煤氣公司❤️Hello Kitty打造萌之廚房 獨家日本限量家品新登場

煤氣公司繼推出TGC ❤ Hello Kitty爐具掀起熱潮，今個夏日引入全球測量儀器的領先製造商日本TANITA聯乘 Hello Kitty全新家品系列首次登陸香港，將廚房萌爆大翻身。產品系列於6月起於全港煤氣客戶中心門市率先獨家發售，包括電子煮食磅、溫濕度計及體重磅一共三款新品，印有櫻花粉紅系又可愛的別注版Hello Kitty圖案具收藏價值。另外，粉絲們亦可同時在門市入手多款Hello Kitty時尚家品及煤氣爐具，佈置專屬萌之廚房。

限時雙重優惠

1. TANITA ❤️ Hello Kitty新品優惠價至2021年8月31日止。

2. 於煤氣公司「好氣Fun」網站換領電子現金券並於門市購買前出示，購買TANITA產品淨值滿港幣$500即額外減$50，數量有限，換完即止。

電子現金券換領詳情及條款: https://bit.ly/3oVJJxf



全新櫻花粉紅系Hello Kitty家品率先睇





❤️ 電子煮食磅（優惠價$248，零售價$298）

只需1秒快速開機及準確測量0.5g 至1kg的重量，多用途吊掛孔加上27mm 輕薄機身，收納零難度。

❤️ 電子溫濕度計 （優惠價$228，零售價$268）

結合溫濕度、時鐘及日期於一身，還可查看過去最高和最低的溫度、濕度，擺放家居或辦公室可增添少女氣息。

❤️ 電子體重磅 （優惠價$358，零售價$428）

方便的無鍵設計，上磅自動秤重，採用鋼化玻璃，可靠耐用，超薄22mm厚度，美觀又易於收納。

一站式打造Hello Kitty萌之家居

煤氣公司亦一站式為Hello Kitty迷同場加映多款時尚家品，讓家居各處佈置成可愛度滿分的萌貓角落。

廚房篇



▲ 20厘米易潔平底深炒鑊 $298

深炒鑊不易讓餸菜濺出，是入廚好幫手。





▲ 26厘米易潔平底深炒鑊 $358



一次過煮多幾個人份量也足夠。

▲ 16厘米玉子燒煎鑊 $238



Stay Home 日式料理必備！



▲ 幼童用塑膠刀 $78



安全易用，給小朋友學習使用刀具也不錯！



▲ 蛋拂 $88



做甜品必備的蛋拂實用又可愛。



▲ 骨瓷飯碗 $90



用它來盛的飯會否特別香噴噴？



▲ 骨瓷水杯 $100



Hello Kitty骨瓷水杯提醒你要多喝水。



▲ 300毫升水樽 $70



經典紅色Hello Kitty圖案超可愛，輕巧實用。



▲ 1050毫升玻璃盒 $118



容量充足，方便存放食物。



浴室篇



▲ Hello Kitty大頭造型地毯 $198



如此可愛的地毯，你會捨得踩下去嗎？



▲ Hello Kitty 硅藻土浴室腳墊 （優惠價$99，零售價$199）



櫻花粉紅系圖案令浴室可愛度Up，防滑設計超實用。



▲ 120×45厘米蘋果長地毯 $208



最適合擺放於浴缸旁。



外出篇



▲ USB 手提風扇 $130



酷熱天氣，有它就透心涼啦！



▲ 櫻桃粉摺疊雨傘 $135



有Hello Kitty陪伴，艷陽高掛或下雨日子都有好心情。



▲ 濕紙巾80片連盒 $69



適合一家大細外出野餐使用，輕鬆清潔隨身物品！

爐具篇



▲ （左起）TGC Hello Kitty嵌入式平面爐TRTB62ST-G $5,830、TGC Hello Kitty煤氣乾衣機RJD650 $4,630及TGC Hello Kitty煤氣恆溫熱水爐RS131RM $7,910)

以精巧打印技術印上經典蝴蝶結圖案，美觀耐用不褪色，更不時推出折扣，詳情：www.towngasappliance.com

*圖片只供參考，請以實物為準。

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煤氣公司 ❤️ Hello Kitty 萌之廚房及家居系列

日期：2021年6月起至售完即止

地址：各煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊有售

門市地址及電話：https://bit.ly/3dIlZWk

Facebook：www.facebook.com/lifestylechoicebytowngas

煤氣公司時尚產品系列

不論您我，都渴求過更優質的好生活，煤氣公司特別為您預備了一系列優質時尚產品，將嶄新科技帶入廚房及家居，讓您延展優質生活之餘，同時打造你的理想家居！

煤氣公司亦與時並進，除了煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊外，亦於網上購物平台www.towngasfun.com 售賣多款優質時尚產品，進一步推廣優質生活理念，讓顧客安坐家中亦能體驗優質生活的樂趣！

（資料由客戶提供）