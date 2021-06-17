【美國加息】聯儲局議息後看清投資界縮表加息預期　摩通：2023年或加息3次（不斷更新）

美國聯儲局議息會議後大幅提高今年的通脹預期，並提前了下一次加息的時間框架，預計美國首次加息時間預測提前到2023年。市場對儲局的言論有如解讀？摩通資管預計，美聯儲最快明年初就會縮減量寬。

儲局上調今年GDP和通脹預期 點陣圖2023年加息2次【下一頁】

金管局：應繼續保持謹慎

香港金管局表示，美聯儲維持利率不變，並討論減少買債，但加息或減少買債時間表仍屬未知之數，由於相關的討論可能會影響市場情緒，大家應繼續保持謹慎，管理好市場波動可能帶來的風險。

金管局續稱，香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定。

摩通資管：明年初縮表 至2023年可能加息3次

摩通資產管理全球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局終於示意提早加息來趕上美國經濟。該行指出，隨著經濟增長和通脹預測被上調、經濟重啟以及消費者仍希望花錢，2021 年將成為更好的一年，該行預計今年第二和第三季度將出現強勁增長。

聯儲局利率點陣圖顯示，到2023年底將加息兩次。不過，摩通指出，點陣圖點的分散表明存在一定程度的不確定性，局方有可能會加息3次。雖然局方指目前沒具體時間表縮減量寬，但摩通預計實際的縮減將於2022年初開始。

該行又指出，美國國債收益率會因聯儲局更加鷹派的轉向而走高，預計收益率將在今年以相對漸進的方式繼續上升。考慮到美國和全球經濟復甦的持續強勁以及貨幣政策仍然非常寬鬆的立場，今次聯儲局會議幾乎沒有改變股票和高收益債券的風險立場。該行又預期美元將在加息憧憬的背景下獲得更多支撐。

鮑威爾：通脹比預期更高更久 縮QE無具體時間【下一頁】