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【新股IPO】科濟藥業2171追揸沽攻略　投資界料最多升3成

新股IPO 10:09 2021/06/17

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科濟藥業 （新上市編號：02171） 今暗盤， 是次吸引36.6萬人認購，公開發售部分超額認購433.57倍，投資界預料，科濟藥業最多升3成，建議沒有貨的投資者可於股價升幅約一成時，作投機性買入。

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信誠證券聯席董事張智威表示，時代天使首掛表現理想，增加投資者炒新股意慾，認為有一定程度帶動科濟藥業暗盤及首日掛牌表現，預料最多升3成。

他建議，沒有貨的投資者可於股價升幅約1成時考慮作投機性買入，於股價升幅至3成沽出。是次「B組投資者」分貨較多，他認為，建議可分批沽出，股價升約2成可先行沽出一部分，升3成時再沽出一批貨。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，時代天使的表現強因貨源非常乾，雖然科濟藥業中籤率亦不高，惟貨源並非太乾，未必有太大升幅，他預料升幅約2成。

科濟藥業將於6月18日掛牌。

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記者：謝卓榮

港股 科濟藥業（02171） 集資 IPO
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