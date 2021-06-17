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【Bitcoin】世界銀行拒絕為薩爾瓦多提供比特幣技術援助

Hot Talk 10:01 2021/06/17

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薩爾瓦多上周將比特幣納入該國法定貨幣。圖為當地一間接受比特幣支付的商店。

薩爾瓦多早前將比特幣納入該國法定貨幣，引發不少聲浪。外電報道，世界銀行發言人周三（16日）表示，薩爾瓦多政府曾向世界銀行尋求技術支援，但出於對環境及透明度的考慮，該行認為無法對薩爾瓦多提供協助。

摩通指把比特幣納入法定貨幣不會帶來經濟利益，詳見﹕【下一頁】

該報道亦指，薩爾瓦多財政部長塞拉亞 （Alejandro Zelaya） 周三表示，已向世界銀行尋求技術援助。他亦聲稱，薩爾瓦多政府在上周與國際貨幣基金組織（IMF）的協商取得成功進展，並指IMF並「不反對」把比特幣納入法幣。IMF對報道不予置評。

IMF發言人上周曾表示，薩爾瓦多把比特幣納入法定貨幣，相信將引起一系列關於金融、法律、宏觀經濟的問題，料有關細節需詳細研究。IMF將繼續留意事件發展，並持續與其他機構進行溝通。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 薩爾瓦多 國際貨幣基金組織 世界銀行 比特幣 金融 銀行
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