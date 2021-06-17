【港股市況】恒生指數午後初段升約75點　比亞迪升逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局對利率與通脹的預期偏「鷹」，預計提前至2023年加息，暗示會加息兩次，港股承接美股低開195點，早段跌逾200點後拗腰倒升，恒生指數半日升80點，報28516點，成交710億元。恒生科技指數升0.6%，報7875點。比亞迪 （01211） 升逾6%。特步 （01368） 破頂升近16%；希瑪眼科 （09903） 破頂升近11%；SOHO中國 （00410） 復牌升逾22%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【移民潮】哈維：國安法社運疫情令香港移民潮居高不下 生意為兩年前三倍

即市走勢︰

【13：18】維他奶 （00345） 跌幅擴大至逾4%，低見27.95元。

【13：15】快手科技 （01024） 跌逾5%，破底低見188.5元。從企查查網站了解到，6月15日人人視頻關聯公司上海眾多美網絡科技有限公司發生工商變更，新增股東小米科技有限責任公司、北京快手科技有限公司等。要留意的是，人人視頻自成立至今，期間曾有多次被下架整改經歷。

【13：13】維他奶 （00345） 績後向下，最新跌逾2%，低見28.4元試日內低位。

【13：12】港股午後升幅略為收窄至50點。

【13：04】瑞聲 （02018） 午後升3%，高見55.5元。

【13：02】領展 （00823） 績後跌0.3%，報75.95元。

【13：02】維他奶 （00345） 績後跌逾1%，報28.75元。

【13：00】港股午後初段升約75點，報28511點；科指升0.4%，報7868點。

【12：29】維他奶全年純利升2%至5.5億元 末期息微升派29仙

【12：27】領展末期分派增2%至1.4834元 香港零售收益按年少4.5%

【12：00】恒生指數半日升80點，報28516點，成交710億元。恒生科技指數升0.6%，報7875點。比亞迪 （01211） 升逾6%。特步 （01368） 破頂升近16%；希瑪眼科 （09903） 破頂升近11%；SOHO中國 （00410） 復牌升逾22%。

【11：44】大市中午收市前升約80點，報28516點；科指升0.5%，報7868點。

【11：42】雙運 （01706） 進一步升近八成，破頂高見0.265元。

【11：39】眾安在綫 （06060） 升逾4%，高見41.6元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.2%；深證升0.9%；創業板指升1.7%。

【11：28】美團 （03690） 最新反彈近2%，高見294元，成交15.6億元。

【11：25】舜宇 （02382） 升幅擴大至半成，高見208.6元。

【11：22】港股最新升約100點，科指升0.4%，報7865點。

【11：19】大市升約65點，重上28500點水平。

【11：15】快手 （01024） 跌逾4%，低見192.2元。

【11：12】比亞迪 （01211） 最新升逾6%，高見219.4元。

【11：07】特步 （01368） 升幅進一步擴大至16%，破頂高見12.56元，成交4.4億元。

【11：06】時代天使 （06699） 轉跌逾3%，跌穿400元水平，低見386元，成交4.6億元。

【11：00】比亞迪 （01211） 升逾半成，高見219.4元；吉利 （00175） 升逾3%，高見23.05元；廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.2%。

【10：54】港股最新升約40點，報28477點；科指升0.4%，報7858點。

【10：45】雙運 （01706） 升幅擴大至逾六成，破頂高見0.243元。

【10：41】雙運 （01706） 升近42%，破頂高見0.22元。

【10：30】順泰 （01335） 升逾六成，破頂高見0.29元，成交25.1萬元。

【10：27】港股好淡爭持，恒指最新跌約25點。

【10：22】ATMX今早個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 反彈0.4%；小米 （01810） 升0.2%。

【10：19】美匯抽升金價下跌，招金 （01818） 跌逾2%；中國黃金 （02099） 跌逾1%；山東黃金 （01787） 跌近1%；至於紫金 （02899） 則升逾2%。

【10：17】森松國際2155明截招股 孖展暫錄11億元、超購16.9倍

【10：14】越秀服務6626次日招股 孖展暫錄9.8億元、超購3倍

【10：13】科濟藥業2171追揸沽攻略 投資界料最多升3成

【10：08】中遠海控 （01919） 升逾7%，高見20.25元，成交6億元。

【10：05】教育股向下，新東方 （01797） 跌逾6%，破底低見9.18元；睿見 （06068） 跌半成，低見2.13元；楓葉教育 （01317） 跌逾2%；成實教育 （01565） 跌逾2%，破底低見1.11元；希望教育 （01765） 跌近2%。

【教育股補習禁令】內地傳禁寒暑假校外培訓 機構收入恐削8成 最快下周公佈新規

【10：03】比亞迪 （01211） 升幅擴大至近半成，高見216元。

【比亞迪股價】比亞迪擬分拆比亞迪半導體至創業版上市 股價升5%

【10：03】港股轉升，恒指升8點，報28444點；科指升近0.2%，報7842點。

【10：02】特步 （01368） 升幅擴大至一成，破頂高見11.9元。

【10：01】道和環球 （00915） 跌幅擴大至逾四成，低見0.285元，成交1584.8萬元。

【10：00】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升4%，高見194.8元；瑞聲 （02018） 升逾1%，高見54.65元。

【09：58】賓仕 （01705） 升近兩成，高見1.07元。奈雪的茶已通過上市聆訊，預期將於周五（18日）起公開招股。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶料周五起招股 集資約39億元、估值達408億

【09：56】大市跌幅進一步收窄至不足50點，報28392點，跌44點；科指跌不足0.1%，報7825點。

【09：54】道和環球 （00915） 今早破頂高見0.66元，股價突跌三成，低見0.355元。

【09：51】特步 （01368） 昨略為回吐後，今早再升近8%，高見11.6元。特步日前宣布，向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億港元可換股債券。

【特步1368】特步獲高瓴認購5億元可換股債券

【09：49】希瑪眼科 （03309） 再升逾4%，破頂高見9.5元。

【09：48】大市跌幅略收窄，恒指最新跌約100點，報28337點。

【09：46】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾3%，高見214.8元。比亞迪昨公布，股東大會表決通過分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司至深交所創業板上市。

【09：42】時代天使 （06699） 上市翌日，股價逆市續升逾3%，高見417.6元。

【09：40】康希諾生物 （06185） 跌一成，低見318元。報道指巴西採購6000萬劑康希諾疫苗，料第三、四季交付。

【09：40】港股早段跌幅擴大至200點，報28228點，跌208點。

【09：33】比亞迪 （01211） 逆市升逾2%，高見211.6元。

【09：32】信義系雖發盈喜，惟股價隨市向下，其中信義光能 （00968） 跌逾1%；低見13.4元；信義玻璃 （00868） 跌0.3%。

【盈喜】信義系齊齊盈喜 信義光能料上半年利潤增長至少100%

【09：28】毛記葵涌 （01716） 升逾14%，開報1.25元。

【09：26】慕容家居 （01575） 復牌高開近1.6倍，開報0.345元破頂，成交近29億元。慕容家居公布，與一名獨立第三方的潛在投資者訂立諒解備忘錄，若可能認購事項成事，將發行的新股數目導致潛在投資者持有擴大後股本逾50%。

【09：22】恒生指數開報28240點，跌195點。恒生科技指數跌0.7%，報7776點。美團 （03690） 續跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.4%；SOHO中國 （00410） 復牌升逾25%。

【SOHO中國】黑石以每股5元、溢價逾3成收購SOHO中國 涉資逾236億元

【09：13】期指開報28121點，跌249點或0.9%。

【08：59】恒指黑期跌約238點，報28220點；道指期貨跌159點，報33746點。

【08：55】警方國安處拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹等五人 涉嫌違反國安法、壹傳媒開市前公布短暫停牌

【08：10】卓悅與中國移動香港訂框架協議 助「香港貓」擴大灣區及內地銷售

【07：55】【新股IPO】優然牧業9858招額認購近3倍 一手中籤率80%（附分配結果）

【07：55】【新股IPO】科濟藥業2171近37萬人認購 超額認購近434倍一手中籤率5%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28309點，跌126點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.98元，跌0.12元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報594.53元，跌1.97元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】儲局對利率與通脹的預期偏「鷹」，大幅調升通脹指引預測，將加息時間預測提前到2023年，暗示會加息兩次。道指一度挫超過380點，道指收市跌265點，報34033點；標指跌22點，報4223點；納指跌33點，報14039點。

【開市9點半】聯儲局2023年底或加息兩次 美銀：預測港樓價升5至10%

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責任編輯︰梁浩碩