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【港區國安法】警拘捕壹傳媒五名高層　國安處凍結1800萬元、壹傳媒停牌毛記葵涌曾升4成

股市 12:02 2021/06/17

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警方國安處拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹等五人　涉嫌違反國安法

警務處國家安全處據報今早拘捕壹傳媒 （00282） 行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光。五人涉嫌違反《香港國安法》，全部人正被扣查。壹傳媒開市前最新公布短暫停牌。

個別本地傳媒股股價異動，毛記葵涌 （01716） 開市早段曾升4成見1.55元，半日升一成報1.2元，成交1530萬元。

警方表示，被捕人士包括四男一女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。

據了解，警方國安處人員到達蘋果日報將軍澳大樓進行搜查。

國安處高級警司李桂華表示，警方已凍結壹傳媒旗下3間公司資產，包括蘋果日報、蘋果印刷及AD INTERNET COMPANY，涉資共1,800萬元。

李桂華指控指《蘋果日報》2019年至今，有數十篇文章的內容，是呼籲外國制裁中港，稱有強烈證據顯示與外國或境外勢力串謀制裁計劃，並為境外機構制裁提供口實。

港區國安法2020年7月1日正式實行。

【壹傳媒】黎智英被禁行使投票權　壹傳媒股價曾飈升一倍

【壹傳媒】路透：保安局警告滙豐花旗處理黎智英交易或惹7年監禁　壹傳媒復牌升3倍後急回

責任編輯︰梁浩碩

港股 蘋果日報 國安法 壹傳媒 壹傳媒（00282）
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