【港區國安法】警再拘捕《蘋果日報》相關人士　撰寫《蘋論》李平據報違反國安法被捕（附短片）

▲ 警方國安處拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹等五人 涉嫌違反國安法

警務處國家安全處上周四（18日）拘捕壹傳媒 （00282） 行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光後，今晨（23日）在將軍澳區，再拘捕1名55歲中國籍男子，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。據了解，被捕人士姓楊，以筆名李平撰寫《蘋論》。

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上周四被捕的5名壹傳媒高層包括四男一女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。據了解，警方國安處人員當時亦到達蘋果日報將軍澳大樓進行搜查。

警方已凍結壹傳媒旗下3間公司資產，包括蘋果日報、蘋果印刷及AD INTERNET COMPANY，涉資共1,800萬元。

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國安處高級警司李桂華曾指控，《蘋果日報》2019年至今，有數十篇文章的內容，是呼籲外國制裁中港，稱有強烈證據顯示與外國或境外勢力串謀制裁計劃，並為境外機構制裁提供口實。

港區國安法2020年7月1日正式實行。

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責任編輯︰梁浩碩