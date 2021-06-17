鮑威爾:通脹比預期更高更久 縮QE無具體時間

▲ 美國聯儲主席鮑威爾表示，關於縮減QE，目前沒具體時間。（法新社資料圖片）

儲局主席鮑威爾表示，通脹可能會比預期的更高、更持久 ; 至於縮減量寬，目前沒具體時間，有具體時間之前會提前告知。

鮑威爾周三在利率決議後的新聞發布會上表示，政策將繼續為經濟提供強有力的支持。通脹可能在未來幾個月繼續居高不下，然後才會有所緩和。鮑威爾稱，通脹的增加部分地反映了基數效應，短期供應限制限制了一些行業的活動。

他指，隨著更多的數據披露，儲局可能會圍繞減碼QE的時間點表態更多。如果開始減碼QE，那將是一個有序的、有條不紊的、透明的過程，重視提前與外界溝通減碼QE的思路。

鮑威爾透露，6月份會議未曾討論在特定年份加息是否適宜；就未來利率行動而言，利率預期點陣圖並非一個很好的預測指標。加息還不是FOMC的側重點，重心放在經濟狀態。

ALBION FINANCIAL首席經濟學家Jason Ware評論，聯儲局並沒有預期中的鷹派，他說未來幾天，將看到投資者的真實想法。聯儲局點陣圖顯示，到2023年底，將加息兩次，這一變化足以讓那些專注於超短期投資的投資者重建倉位；金融環境對長期投資者和股票投資者而言，是極其寬鬆的。

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編輯：李勝君



