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【儲局議息】儲局上調今年GDP和通脹預期　點陣圖2023年加息2次

股市 02:40 2021/06/17

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聯儲局點陣圖顯示，到2023年底，將加息兩次。(聯儲局網頁)

美國聯儲局周三大幅提高今年的通脹預期，並提前了下一次加息的時間框架，但沒有表示何時開始削減其激進的買債計劃。

本港時間今晨2時，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布議息結果，將基準利率維持在0%至0.25%區間不變，將超額準備金利率（IOER）從0.1%調整至0.15%，符合市場普遍預期。

聯儲局表示，將繼續每月1,200億美元買債，直到充分就業和物價穩定目標取得實質性進展。 

聯儲局點陣圖顯示，到2023年底，將加息兩次。官員們表示，加息最早可能在2023年到來，此前3月份曾表示至少要到2024年才會加息。13名委員預計聯儲局將在2023年開始加息，7名委員預計在2022年開始加息。

盡管儲局將整體通脹預期上調至3.4%，比較3月份的預測高出整整一個百分點，但會後聲明繼續表示，通脹壓力是「暫時的」。即使對今年的預測上調，委員會仍認為，從長遠來看通脹率將趨向於2%的目標。

具體來看，美聯儲局預計：

2021年、2022年和2023年的失業率預期中值分別為4.5%，3.8%，3.5%，3月預期分別為4.5%，3.9%，3.5%；

2021年、2022年和2023年的核心PCE通脹預期中值分別為3.0%，2.1%，2.1%，3月預期分別為2.2%，2.0%，2.1%；

2021年、2022年和2023年的GDP增速預期中值分別為7.0%，3.3%，2.4%，3月預期分別為6.5%，3.3%，1.8%。

美股 議息 GDP 美國聯儲局 通脹 失業率

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