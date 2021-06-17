谷歌母企Alphabet自駕業務Waymo　配股集資195億

▲ 谷歌母企Alphabet自駕業務Waymo，在第二輪外部融資集得195億元。（法新社資料圖片）

外電報道，谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo宣布，在第二輪外部融資中獲得25億美元（約195億港元）。

Waymo表示，這表明投資者在自動駕駛技術商業化方面具有耐心，也突顯Waymo領先地位。本輪融資是Waymo第二次外部融資，Waymo去年3月進行首次外部融資，共獲得22.5億美元（約175億港元）的投資。

本輪融資的主要投資者包括Alphabet、安德森·霍洛維茨（Andreessen Horowitz）、富達、銀湖（Silver Lake）、T.Rowe Price、淡馬錫和老虎環球等。

Waymo聯席CEO特克德拉·馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）表示，這筆新資金將用於繼續完善自動駕駛汽車平台Waymo Driver，並繼續壯大公司團隊。

Waymo是Alphabet持續虧損的「其他押注」（Other Bets）項目之一，最新一輪外部融資表明，Alphabet愈來愈依賴其他投資者來幫助支持該部門的運作。

當前，Waymo已經在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）部署自動駕駛網約車服務。此外，其快遞部門Waymo Via也在與UPS等夥伴合作運輸貨物。但是，Waymo自動駕駛技術真正商用還需數年時間。

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編輯：李勝君

