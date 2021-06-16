【Bitcoin】陳家強：絕不認同金融體系「去中心化」 虛擬貨幣交易僅紙上談兵

▲ 財庫局前局長陳家強：不認同金融體系「去中心化」 虛擬貨幣交易僅紙上談兵

財經事務及庫務局前局長、 虛擬銀行WeLab Bank董事局主席陳家強於香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》中表示，絕不認同金融體系「去中心化」，因為金融市場一旦崩潰，定必由政府或中央銀行救市以確保金融體系穩妥，故不可能實現「去中心化」。他直言虛擬貨幣交易屬紙上談兵，因為沒有「中間人」這個角色，只會大大增加虛擬貨幣實際交易操作的難度，交易成本亦極高。他又建議政府運用香港在國際聯繫及市場開放的優勢，協助大灣區的整體發展。

陳家強認為，香港的價值在於其市場功能、與國際的連繫和開放性，應循這方面不斷增長以提升整個大灣區的發展。他呼籲，政府不要「硬銷」香港年輕人北上大灣區，而是要制定清晰的產業策略，引導香港的企業進駐大灣區，從而聘請更多香港年輕人到大灣區工作，讓他們真正參與國家發展。

不要將虛擬銀行神化

談及近年急速冒起的虛擬銀行，陳家強強調，不要將之神化，因為其功能與傳統銀行無異，只是不設實體分行，能以較低成本吸引客戶。他指出虛擬銀行比較專注於理財產品，服務較為「到位」，容易吸納不同類型的客群，故對其發展前景感到樂觀。

對於有人質疑政府高價賣地致使樓價高企，陳家強不苟認同，認為香港土地昂貴主因是土地資源短缺。他贊成採取填海及開發郊野公園等方法，因為缺乏土地便沒可能發展項目，有礙各行各業的推進。他亦建議政府興建房屋並以低價賣出及禁止短期內轉讓，以滿足住屋需要和提供經濟上流的機會。當被問及近年政府的財政儲備不斷收縮，未來收入亦不會大幅增長，會否削弱香港抵禦外圍金融衝擊的能力時，陳家強深信政府的財政儲備和外匯基金盈餘已足夠應付。

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編輯：袁諾曦