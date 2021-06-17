惠康送贈3萬斤香米予15間慈善機構 足夠受惠者一年食米量 支援大眾走出疫境

新冠肺炎爆發逾一年，本港失業率持續高企，為協助弱勢社群渡過難關，牛奶有限公司旗下的惠康周三（16日）公布，捐贈30,000公斤御品皇香米予15 間設有中央廚房的慈善機構。包括老人院、無家者收容所、低收入家庭支援中心及服務小數族裔機構，為有需要人士提供美味香米，足夠受惠者一年的食米量。

究竟3萬斤白米是甚麼概念﹖現時本港超市銷售的白米多是5公斤包裝或8公斤包裝，3萬斤的白米，即是約6,000包5公斤裝的白米，或3,750包8公斤裝的白米，可見數量非常龐大。

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惠康指，是次捐贈的御品皇香米由泰國直接進口，其頂級茉莉香米榮獲第 12 屆世界大米貿易會議「世界最美味香米」名銜，為受惠人士帶來健康及美味。惠康香港及澳門常務董事鮑敬康表示:「香港人向來以白米作為主要食糧，家家戶戶最重要就是有碗安樂茶飯。是次白米捐贈是惠康『點點心意』回饋社會計劃的一個重點，受惠者吃飯時所流露出的笑容是我們最大的動力和回報。惠康紮根香港，一直支持社區發展，我們希望繼續傳遞愛心，向社區提供適切支援。」

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膳心連基金營運總監翁懿華表示：「牛奶公司和惠康一直非常支持我們的慈善工作。除了是次的白米捐贈，他們不時提出別具新意的捐贈計劃，如『 yuu Give-Back 』用戶積分捐款計劃，以解弱勢社群燃眉之急，令社會大眾更關注我們這些有需要的慈善機構。我衷心體會到他們的善心，並代表所有受惠者感謝他們一直以來的幫助。」

此外，對於普羅大眾，惠康也設有回饋社會計劃「日日有低價」，鎖定近700款日常貨品價格至少到9月30日，支援大眾走出疫境。

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記者：陳詠妍