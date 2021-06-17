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【開市9點半】聯儲局2023年底或加息兩次　美銀：預測港樓價升5至10%

股市 06:45 2021/06/17

分享：

（1）美國聯儲局公布議息結果，宣布維持利率不變，聲明大幅調升了通脹指引預測，但維持買債規模不變。利率點陣圖中位數顯示，2023年底前將會加息兩次，13名委員預計2023年開始加息，而今年3月時為7名成員。

冠軍分析師張憶東昨日發表市場展望，預計下半年美股波動風險加大，加上中美關係的不確定性，預計第三季有較多風險，如內地金融反腐及化解債務風險等，料港股及A股維持波動。

【儲局議息】美息不變 儲局維持買債計劃 2023年底或加息2次

【加息步伐】鮑威爾:通脹比預期更高更久 縮QE無具體時間

【下半年展望】冠軍分析師張憶東：第三季風險集中　核心資產估值處高位

即睇開市9點半重點：

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（2）地產股近期強勢，美銀看好住宅市場表現，調高本港今年樓價預測為升5%至10%。

【香港樓市】美銀調高本港樓價預測料今年升5%至10%　調升多隻地產股目標價（附個股目標價）

（3）恒指公司黃偉雄指：「（成分股）增至80隻是目標，不是硬性數字」。

【恒指改革】恒指公司黃偉雄：正年度檢討恒生科技指數　恒指擴容無硬指標

（4）港交所（00388）上市21周年誌慶，特首林鄭月娥致辭時指，香港仍是全球首屈一指的融資中心。另外，港交所設立上市營運管治委員會，發言人稱港交所定期檢視其監管框架。

【港交所21年】林鄭月娥：香港仍是可靠及抗壓力強的國際金融中心　歐冠昇感謝李小加貢獻

【監督上市】港交所成立上市營運管治委員會　周胡慕芳任主席

（5）信義系齊發盈喜，但信義光能（00968）盈喜裡，暗藏盈警。

【盈喜】信義系齊齊盈喜　信義光能料上半年利潤增長至少100%

（6）SOHO中國 （00410） 落實賣盤予黑石集團（Blackstone），兩方去年已展開過私有化談判。

【SOHO中國】黑石以每股5元、溢價逾3成收購SOHO中國　涉資逾236億元

（7）莎莎 （00178）預期今財年於香港將會關閉約15至20間店舖，內地方面則會加速開店，目標長遠內地店舖可達300間至400間。

【業績│零售股】莎莎料今財年關港最多20間分店　惟不排除開店換靚位

（8）路透引消息人士指，中國最快下星期會公佈針對校外培訓行業的新規，相關監管規定將比預期更加嚴格。

【補習禁令】內地傳禁寒暑假校外培訓 機構收入恐削8成 最快下周公佈新規

（9）華融 （02799） 長期停牌，MSCI指數公司將除其名。

【華融危機】華融據報開始處置7間子企、近7000億人幣資產　長期停牌遭MSCI指數公司除名

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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