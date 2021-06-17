【開市9點半】聯儲局2023年底或加息兩次　美銀：預測港樓價升5至10%

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【ET開市直擊】時代天使炒到癲 儲局議息結果至關鍵？（歡迎預先留言問股）
（1）美國聯儲局公布議息結果，宣布維持利率不變，聲明大幅調升了通脹指引預測，但維持買債規模不變。利率點陣圖中位數顯示，2023年底前將會加息兩次，13名委員預計2023年開始加息，而今年3月時為7名成員。
冠軍分析師張憶東昨日發表市場展望，預計下半年美股波動風險加大，加上中美關係的不確定性，預計第三季有較多風險，如內地金融反腐及化解債務風險等，料港股及A股維持波動。
【儲局議息】美息不變 儲局維持買債計劃 2023年底或加息2次
【下半年展望】冠軍分析師張憶東：第三季風險集中 核心資產估值處高位
即睇開市9點半重點：
（2）地產股近期強勢，美銀看好住宅市場表現，調高本港今年樓價預測為升5%至10%。
【香港樓市】美銀調高本港樓價預測料今年升5%至10% 調升多隻地產股目標價（附個股目標價）
（3）恒指公司黃偉雄指：「（成分股）增至80隻是目標，不是硬性數字」。
【恒指改革】恒指公司黃偉雄：正年度檢討恒生科技指數 恒指擴容無硬指標
（4）港交所（00388）上市21周年誌慶，特首林鄭月娥致辭時指，香港仍是全球首屈一指的融資中心。另外，港交所設立上市營運管治委員會，發言人稱港交所定期檢視其監管框架。
【港交所21年】林鄭月娥：香港仍是可靠及抗壓力強的國際金融中心 歐冠昇感謝李小加貢獻
（5）信義系齊發盈喜，但信義光能（00968）盈喜裡，暗藏盈警。
【盈喜】信義系齊齊盈喜 信義光能料上半年利潤增長至少100%
（6）SOHO中國 （00410） 落實賣盤予黑石集團（Blackstone），兩方去年已展開過私有化談判。
【SOHO中國】黑石以每股5元、溢價逾3成收購SOHO中國 涉資逾236億元
（7）莎莎 （00178）預期今財年於香港將會關閉約15至20間店舖，內地方面則會加速開店，目標長遠內地店舖可達300間至400間。
【業績│零售股】莎莎料今財年關港最多20間分店 惟不排除開店換靚位
（8）路透引消息人士指，中國最快下星期會公佈針對校外培訓行業的新規，相關監管規定將比預期更加嚴格。
【補習禁令】內地傳禁寒暑假校外培訓 機構收入恐削8成 最快下周公佈新規
（9）華融 （02799） 長期停牌，MSCI指數公司將除其名。
【華融危機】華融據報開始處置7間子企、近7000億人幣資產 長期停牌遭MSCI指數公司除名
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半