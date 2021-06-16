【盈喜】信義系齊齊盈喜　信義光能料上半年利潤增長至少100%

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【華融危機】華融據報開始處置7間子企、近7000億人幣資產 長期停牌遭MSCI指數公司除名
信義系齊發盈喜，信義光能 （00968） 盈喜，預計上半年純利將增長1倍至1.2倍，主要由於集團主要太陽能玻璃產品上半年平均市價有所提升，儘管今年第二季度價格大幅下跌；上半年太陽能玻璃產品的銷量亦所有上升；及生產效率的提高，降低了原材料及能源成本上升的不利影響。
不過，信義光能的董事預計，集團太陽能玻璃分部於2021年餘下月份表現可能受到影響。
信義玻璃料上半年多賺至少260%
信義玻璃 （00868） 盈喜，預計上半年純利將增長260%至290%，至49.8億元至53.9億元範圍，主要由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，因此浮法玻璃業務的平均銷售價格及銷售量按年大幅上升；以及聯營公司信義光能所貢獻的盈利大幅增加。
信義能源料上半年多賺25%至45%
信義能源 （3868） 盈喜，預計上半年多賺25%至45%，至4.4億元，主要由於去年下半年起新增收購的太陽能發電場項目的收益貢獻所拉動。
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編輯：區嘉俊