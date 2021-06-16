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【打針抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎為一年無限任搭郵輪通行證

理財智慧 22:01 2021/06/16

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為鼓勵市民盡快接種新冠肺炎疫苗，各行各業都頻頻「出手」。星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，頭獎可獲一年無限任搭「雲頂夢號」年度郵輪通行證。

【打針抽樓】驗收凱滙599呎單位獲97高分 驗樓師大讚廚廁防水功夫到家 【下一頁

是次大抽獎共5份獎品，獎品總值接近400萬元。頭獎是價值約380萬元，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住。二獎是三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，最多可供六人入住，價值約10萬元，而三獎是最多可供四人入住的三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，名額三位，價值18000元。

【打針抽獎】打疫苗抽信和華置凱滙千萬單位 首天已錄逾45.5萬人登記 反應空前熱烈（附抽獎網址及詳情） 【下一頁

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參加資格：於2021年7月30日或之前已年滿18歲並已於或將於2021年7月30日或之前在香港完成接種兩劑新冠狀病毒病疫苗的香港永久及非永久居⺠均可參加是次抽獎。合資格參加者須於截止日期前透過網站進行登記及遞交申請。

 

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責任編輯：羅浩濂

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