泰國120天內開放國境 已打疫苗外國人免隔離

泰國總理巴育周三（16日）表示，為了恢復過去一年受到影響的民生經濟與旅遊業，從今日起的120天內，泰國準備全面開放國境，完成接種過新冠疫苗的海外人士入境泰國後豁免隔離。

巴育（Prayut Chan-o-cha）傍晚透過電視演說發表重大政策，指泰國各地的疫苗接種計劃順利進行。截至今日為止，泰國已批准6種新冠疫苗，並簽下1.55億劑疫苗的合約，足夠在今年達到原先設定的目標，泰國政府明年會持續採購更多疫苗。

巴育表示，政府已經訂下目標，將在120天內全面開放泰國，而部分重要的旅遊城市如果準備好，可以陸續提前開放。為了達到這個目標，泰國將以布吉島作為旗艦計畫，他會全力促成推動布吉模式。

泰國為了拯救觀光業和經濟，準備於7月1日開放布吉島觀光。根據計畫內容，從中低風險國家來、完成接種疫苗的海外觀光客，7月1日起入境布吉後無需隔離。不過，旅客若想離開布吉島到泰國其他地方，必須在島上待滿14天，並於新冠病毒檢測有陰性結果。

旅客必須預約獲得泰國政府頒發安全和健康管理（Safety & Health Administration）認證的酒店，而在泰國期間，必須使用可以追蹤行程的手機應用程式。

責任編輯：嚴智勇