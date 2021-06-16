逾半數美加化妝品　或含有毒化學物質

有研究報告指出，美國及加拿大銷售的化妝品中，有逾半數或含大量名為氟烷基物質（PFAS）的有毒化學物，長期使用有機會造成癌症與嬰兒出生體重不足等嚴重健康問題。

綜合報道，美國印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）檢測230多種的化妝產品，發現有47%的睫毛膏、56%的粉底和眼部產品、47%的睫毛膏都含有PFAS及48%的唇部產品，均含有大量的氟（Per/Poly fluoro alkyl substances,PFAS）。研究人員發現，防水睫毛膏與持久唇膏的PFAS含量為最高。

有研究參與者表示，PFAS屬持久性的化學物質，當它進入血液後，會停留並不斷積累；而美國食品和藥物管理局則表示，化妝品中含有化學物質很少，而且研究報告顯示，化妝品的PFAS濃度普遍較低低，或不太可能對人體造成傷害。

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責任編輯：黎淑雯