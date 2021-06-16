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【港交所21年】林鄭月娥：香港仍是可靠及抗壓力強的國際金融中心　歐冠昇感謝李小加貢獻

股市 19:38 2021/06/16

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歐冠昇指，香港仍是內地以外最中國化的城市，相信跨逆境資金流會持續擴大，並變得更加成熟。

港交所 （00388） 上市21周年誌慶，特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波均有到場。林鄭月娥致辭時表示，香港去年新股集資額升27%至約4000億元，要感謝港交所前行政總裁李小加改革的成果。她又透露，當年自己選特首時，李小加已跟自己會面。

林鄭指，港交所剛步入成年，過去兩年的挑戰，不僅測試香港的基礎是否穩固，機構及個人能力均受到挑戰，但香港仍是一個可靠、抗壓力強的國際金融中心，也是全球首屈一指的融資中心。

林鄭：香港疫苗接種率亞洲僅次新加坡【下一頁】

港交所2018年推動上市改革，林鄭指，港交所只用了約3年時間，便將香港成為生物科技股第二大上市集資地，而各項互聯互通措施，也加強香港的金融中心地位，相佔信內地「十四五」規劃，會加強中港的金融聯繫。她又指，自己任內推動金融發展，政府角色不僅是服務行業，更為行業進行推廣及便利。

同場港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）亦感謝李小加「陪伴港交所走過十多歲的時光」，目前港交所約三分一市值屬於新經濟股，這是2000年時未曾發生的事，預期香港未來繼續在融資方面扮演重要角色，鞏固生科股的集資中心地位。

他稱，港交所將揭開新的一頁，香港仍是內地以外最中國化的城市，相信跨境資金流會持續擴大，並變得更加成熟。

相關文章：【港交所CEO】歐冠昇：中國金融市場對外開放趨勢不變　港交所享三大獨有優勢

相關文章：【港交所CEO】歐冠昇：立足中國策略不變　自我介紹和李小加同一喜好

 

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 新經濟股 國際金融中心 歐冠昇 李小加 生物科技股 新經濟 林鄭月娥

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