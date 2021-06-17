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【寵物商機】疫情無礙市民為寵物花費　多買健康食品及服裝

商業 10:00 2021/06/17

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寵物展入場市民普遍花費500至逾2千元，購買食品及服裝配飾。（陳國峰攝）

疫情下不少港人除了着重自己健康，亦關注寵物的健康，仍願意花費在愛寵身上。第8屆優質寵物用品展2021日前（14日）閉幕，入場市民普遍花費500至逾2,000元，主要購買食品及服裝配飾。展商認為，食品銷情較好，玩具等非必需品的銷情則較差。

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專程逛展覽的市民何小姐稱，需要為愛犬購買零食及日常用品，預計花費2,000元或以上，會視乎重量而決定會否需要安排送貨。市民周小姐表示，預計花500至1,000元買飾物及食品，如急凍肉及小食。

市民願花500至逾2,000元　食品銷情較玩具佳

主售寵物健康飲品的騰力素中國控股，其市場部經理潘中慧認為，疫情下不少主人留家抗疫，與寵物朝夕相對，自然願意為愛寵消費，特別是寵物在夏天消耗體力多，故不少人對營養飲品有需求。「人均消費增3成，約15%客人要求送貨，需求較以往大。」

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雅各臣貿易售賣消毒用品，其品牌經理何雅堂表示，疫情下更多人尋找寵物消毒用品，因非所有消毒噴霧都適合寵物使用，是次展覽吸納了不少新客，使生意較上屆增加。

Beauty Pet Hotel售賣日本直送的寵物產品，其負責人陳小姐透露，食品、和服和寵物床較受歡迎，因疫情下港人無法外遊，對日本的寵物產品有需求，特別對日本食品有信心。愛犬站營運總監何燕婷坦言，健康食品及小食的銷情較好，但非必需品的服裝及玩具的銷情則較差。

【展覽寒冬】會議展覽業資助計劃　延長至明年6月

記者：朱悅瀅

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