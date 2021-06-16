【美股分析】次按危機憑做淡樓市大賺 基金大鱷巴斯料通脹將達12%

2008年金融海嘯時憑做淡次級房貸而大賺一筆的避險基金大亨巴斯 (Kyle Bass) 周二 (15 日)接受訪問時表示，近月高於預期的生產者物價指數（PPI）乃由連鎖加權計算而成，並不反映物價上漲的所有情況，他又質疑，指數的設計已將數字人為降低，實際非連鎖加權計算的通脹率應為12%

【美股分析】周期股比重高於美股 歐股表現六年來首領先美股

美國勞工統計局昨日公布，5月需求生產者物價指數 (PPI) 按月上升 0.8%，高於市場預期和前值，按年上升 6.6%，創下2010 年有紀錄以來最大增幅；上周公布的消費者物價指數（CPI）及撇除能源和食品價格的核心CPI亦分別按年升5%及3.8%，後者更創1992年以來最高。

巴斯指，聯儲局在過去14個月額外在市場注入了34%的資金，此舉將削弱消費者的購買力，他指此舉意味人們的銀行存款正在減少，購買力每年下降 5% 到 12%，故他建議投資者不要持有現金。他指，股票能捕捉85%的通脹，故將資金投資於股市將能降低損失，同時投資者亦要設法賺取另外15%回報，才能有效對抗通脹。

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