【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】30個跑步問題有無難倒你？ 渣打虛擬跑獎品吸引又可做善事萬勿錯過

網上不時都會興起不同的熱潮，如果你喜歡食，近年應該加入不少和食有關的關注組，例如燒賣、沙嗲牛肉麵、餃子、海南雞飯等關注組。最近社交媒體圈子就興起發佈50條個人問題列表，只要將有關列表上載至社交媒體帖子或限時動態，朋友就可以按自己想知的問題問問當事人，相信不少人最近都有玩過。最近運動網站《運動筆記》就上載了30個跑步問題，小弟覺得幾有趣，在此就和大家分享有關問題之餘，亦分享自己一點跑步體驗。

▲ 呢30個跑步問題，你又答到幾多條？（圖片來源：運動筆記IG網站）

問題3：看到慢Jog幾多披這個問題（即慢跑速度多少），就會想起很多人說「跑步跑山騙子多」，不禁微笑。有時跑團一大班人去練跑或者比賽，大家講明六分披、唔夠瞓要慢jog，但結果是一個又一個的PB。最近香港跑山王黃浩聰在facebook發表有關UTMB（環勃朗峰越野跑）訓練課表帖文，幾值得有志去歐洲跑UTMB的朋友參考，聰Sir仲約大家一齊以「溫和pacing」練習，但當看到練習目標是7小時跑完港島徑、16小時跑完麥理浩徑時，小弟心諗：「唔駛十分鐘就見唔到尾燈了」。

▲ 有意參加聰Sir「溫和pacing」練習的跑友，就要mark低時間喇！（圖片來源：Wong Ho Chung黃浩聰facebook網站）

其實最近天氣熱，若晨跑或只能在午膳時間擠到時間跑，都實在只宜慢jog，小弟就六至七分披吧，若和朋友一起慢jog，八分披也問題不大的。

問題4：至於最愛跑哪裡，住開新界西的朋友，相信都會揀青山公路汀九及深井段，盡享清爽海風及雙橋美景（青馬大橋及汀九橋）。以前小弟住屯門元朗時，更經常坐車出去荃灣西起步，跑一課深井來回10-12公里。現時小弟已搬至荃灣西附近，反而想跑多些離島山徑，感覺更舒服。

▲ 青公汀九及深井段相信係唔少跑友的至愛跑步路段。

問題5：一個人跑還是和朋友跑，小弟更喜歡和朋友跑，無論是快跑或慢跑也是，快跑可以一起鬥速度，驅使你爆發力和持久力更上一層樓，隨時又可以PB（創下個人最佳時間）；慢跑則可以談天說地，不經不覺已跑了一段長距離，亦會感到很滿足。

問題11：講到最欣賞的跑手，其實無特別，但由細到大，都會覺得女運動員有出色表現感覺很型，所以也會特別留意跑步出名的女運動員，小時候會留意長跑好手陳敏儀，當年的她創下多個香港長跑紀錄；現在當然會支持姚潔貞，以及一些跑界KOL 例如澳門張盈等，去年難得可以訪問她們實在緊張又開心，馬拉松sub 4 甚至sub 3 的女跑手，我都覺得很厲害。

問題16：說一句跑友才懂的說話，有沒有呢？練interval或tempo、跑五分披、PB、sub 3及UTMB等，相信大家經常爬跑步文章的話，都應該知道是什麼了。

問題17：至於說一句令跑友生氣的說話，雖然我未試過這樣比人話，但如果聽到這些句子，我諗亦會即時焫著，包括有：「你除咗跑步仲識咩？」「跑步無用的！」「你好得閒呀？成日跑！做好啲嘢先啦！」

問題20：紓緩壓力的問題，其實只要天氣舒適，慢跑半小時出一身汗，釋放安多酚的確可以減輕工作或生活壓力，人也輕鬆一點。

問題21：跑步有否帶來愛人？這就沒有，但因為跑步識了很多好朋友，或彼此更熟就真！大家都快些約你身邊的朋友仔，一起跑步開心一下吧！

講到一齊跑，以往每年都會舉辦香港馬拉松的渣打銀行最近有新搞作，渣打Together V-run 活動即日起公開接受報名，費用全免，只要在今年6月21至7月11期間每星期上載跑步里數就可以，若所有參加者的累積跑步里數達到每星期的指定目標（例如第一星期目標為一萬公里，若1,000人報名，每人跑10公里就達標），渣打就會每星期為香港青年藝術協會最少捐出100萬港元，支持「青年創意產業工作計劃」為畢業生提供工作機會。另外，參加者只要累積跑3公里就可獲電子證書，每星期首100名累積最多跑步里數的參加者更可獲最少200港元的電子購物禮券，咁吸引又可以做善事，跑開步嘅朋友，又或者想跑多啲步嘅朋友，記得登記喇！登記網站：http://togethervrun.viu.tv

▲ 渣打今次虛擬跑活動找來近期大熱跳唱組合Mirror 成員Anson Kong拍攝宣傳片，真係落重本又夠晒綽頭。（圖片來源：渣打銀行）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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