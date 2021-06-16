  • 31°C
香港時間 : 2021616日 (三) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MSCI】華晨遭MSCI剔出指數　股份計算由7.3元降至0.00001元

股市 19:28 2021/06/16

分享：

華晨遭MSCI剔出指數

華晨汽車 （01114） 遭MSCI剔出旗下指數，股份價值降至0.00001元的最低系統價格計算，因長期停牌超過50日，MSCI指出，除非股份恢復交易，否則將於6月18日收市後剔除。華晨停牌前報7.3元，市值368.3億元。

華晨自3月31日停牌，並延遲發表2020年度業績，聯交所於5月27日亦發出復牌指引，指出要對審計事宜進行獨立調查，並進行內部監測檢討。

華晨原黨委書記祁玉民遭立案調查

遼寧省紀委監委對華晨汽車集團控股有限公司原黨委書記、董事長祁玉民涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案調查。

紀委監委指，祁玉民喪失理想信念，無視黨紀國法，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金，違規配備、使用公務用車；違反議事規則違規決定重大問題，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益；借用管理和服務對象錢款，違規經商辦企業，違規兼職取酬，搞錢色交易；對華晨集團虛報利潤問題失職失責；對配偶、子女失管失教；利用職務上的便利為他人謀取利益並索取、非法收受財物；利用職務上的便利挪用公款給他人進行營利活動；濫用職權造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失。

祁玉民遭開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

相關文章：

【停牌潮】華晨中國收復牌指引　須評估及公布財務狀況等

華晨集團被中證監罰款5360萬人幣　涉虛假申報文件騙債券核准等違法行為

【停牌潮】寶馬在華夥伴華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、存款較帳簿少17億　復牌無期（第二版）

記者：譚志偉

港股 長實集團（01113）

上一篇文章

【港交所21年】林鄭月娥：香港仍是可靠及抗壓力強的國際金融中心　歐冠昇感謝李小加貢獻

下一篇文章

【業績│零售股】莎莎料今財年關港最多20間分店　惟不排除開店換靚位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）