【MSCI】華晨遭MSCI剔出指數　股份計算由7.3元降至0.00001元

▲ 華晨遭MSCI剔出指數

華晨汽車 （01114） 遭MSCI剔出旗下指數，股份價值降至0.00001元的最低系統價格計算，因長期停牌超過50日，MSCI指出，除非股份恢復交易，否則將於6月18日收市後剔除。華晨停牌前報7.3元，市值368.3億元。

華晨自3月31日停牌，並延遲發表2020年度業績，聯交所於5月27日亦發出復牌指引，指出要對審計事宜進行獨立調查，並進行內部監測檢討。

華晨原黨委書記祁玉民遭立案調查

遼寧省紀委監委對華晨汽車集團控股有限公司原黨委書記、董事長祁玉民涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案調查。

紀委監委指，祁玉民喪失理想信念，無視黨紀國法，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金，違規配備、使用公務用車；違反議事規則違規決定重大問題，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，利用職權在幹部選拔任用方面為他人謀取利益；借用管理和服務對象錢款，違規經商辦企業，違規兼職取酬，搞錢色交易；對華晨集團虛報利潤問題失職失責；對配偶、子女失管失教；利用職務上的便利為他人謀取利益並索取、非法收受財物；利用職務上的便利挪用公款給他人進行營利活動；濫用職權造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失。

祁玉民遭開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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記者：譚志偉