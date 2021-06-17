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【一起酒過的日子@iM網欄】It’s just work 沒有不好的宣傳

名人薈萃 10:31 2021/06/17

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有時候做事真的不用太認真。

 

做人如是，工作如是。

 

不是叫你求其做。而是要八分認真，留兩分輕鬆。

 

記得大概十年前我剛投身職場，入了一家外媒做trainee記者。

 

上班的第一天，外國人老總email大家，要請同事team lunch去飲茶。作為trainee，我當然同admin姨姨一早便走到茶樓攞位。

 

開了兩張大枱，同事紛紛到來。我滿心歡喜，心想這 team lunch 應該是為歡迎我這位新加入的同事吧。但最後連一句都沒提過。

 

原來食lunch 是老總自己想慶祝剛擺平了一宗投訴。不是一般的投訴，而是上國際新聞的大投訴。

 

老總說幾個月前，他們網上刊登了一篇關於「全球最噁心的食物」的故事。由幾位記者一同落筆，都是從第一身出發，憶述初次品嘗臭豆腐、榴槤和炒蟬等食物，也包括一位美國記者對皮蛋的看法。寫的當然不會是一些讚美的說話，但主觀的角度令文章有相當的趣味性，大部分讀者都一笑置之。

 

但這篇文章卻惹來最大皮蛋製造商的猛烈抨擊，說記者侮辱傳統美食，要求這家外媒道歉。最後鬧上了國際新聞，老總更因而要飛到製造商的總部，親自道歉才把事情擺平。

 

老總在行內頗有名氣，卻要卑躬屈膝地「硬食一下」，我問他有否感到難受，老總笑笑口地回答 There’s no such thing as bad publicity（沒有不好的宣傳）。之後再補一句，It’s just work。這句說話到今天仍然牢牢記住。

 

我認為做事的黃金比率是八分認真，兩分搞笑。這樣，生活會好過一點。

 

最近收到一封電郵，介紹一家我十分欣賞的農莊香檳新推出的香檳。完全體現了這黃金比例。

 

欣賞的是酒莊主人Charles Dufour多年來對釀酒的一份認真和堅持。堅持用馬匹返有機田，堅持人手採摘葡萄，認真釀酒， 耐心陳酒。無年份的農莊香檳，他竟然陳上7年才推出，市場上可算極為罕有。更難得的是雖然已獲一眾酒評人的嘉許，但他卻堅持只賣四、五百港幣一支。認真有堅持。

 

今年他更有新玩法。當大酒莊都認為酒的標籤是生招牌時，他卻把新酒Bulles de Comptoir #9 Tradition的標籤留白，再送上一張貼紙，是他自己拍的照片，一共24個版本。再補一句 “… you will get one photo per bottle, in a totally random fashion!” （每瓶酒你會收到一張相片，是完全隨機的。）

 

Bulles de Comptoir #9 Tradition 就是打破 traditions。

 

好玩。 一於多買兩瓶。

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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撰文 : 張天遠

欄名 : 一起酒過的日子

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