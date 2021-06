【一起酒過的日子@iM網欄】It’s just work 沒有不好的宣傳

有時候做事真的不用太認真。

做人如是,工作如是。

不是叫你求其做。而是要八分認真,留兩分輕鬆。

記得大概十年前我剛投身職場,入了一家外媒做trainee記者。

上班的第一天,外國人老總email大家,要請同事team lunch去飲茶。作為trainee,我當然同admin姨姨一早便走到茶樓攞位。

開了兩張大枱,同事紛紛到來。我滿心歡喜,心想這 team lunch 應該是為歡迎我這位新加入的同事吧。但最後連一句都沒提過。

原來食lunch 是老總自己想慶祝剛擺平了一宗投訴。不是一般的投訴,而是上國際新聞的大投訴。

老總說幾個月前,他們網上刊登了一篇關於「全球最噁心的食物」的故事。由幾位記者一同落筆,都是從第一身出發,憶述初次品嘗臭豆腐、榴槤和炒蟬等食物,也包括一位美國記者對皮蛋的看法。寫的當然不會是一些讚美的說話,但主觀的角度令文章有相當的趣味性,大部分讀者都一笑置之。

但這篇文章卻惹來最大皮蛋製造商的猛烈抨擊,說記者侮辱傳統美食,要求這家外媒道歉。最後鬧上了國際新聞,老總更因而要飛到製造商的總部,親自道歉才把事情擺平。

老總在行內頗有名氣,卻要卑躬屈膝地「硬食一下」,我問他有否感到難受,老總笑笑口地回答 There’s no such thing as bad publicity(沒有不好的宣傳)。之後再補一句,It’s just work。這句說話到今天仍然牢牢記住。

我認為做事的黃金比率是八分認真,兩分搞笑。這樣,生活會好過一點。

最近收到一封電郵,介紹一家我十分欣賞的農莊香檳新推出的香檳。完全體現了這黃金比例。

欣賞的是酒莊主人Charles Dufour多年來對釀酒的一份認真和堅持。堅持用馬匹返有機田,堅持人手採摘葡萄,認真釀酒, 耐心陳酒。無年份的農莊香檳,他竟然陳上7年才推出,市場上可算極為罕有。更難得的是雖然已獲一眾酒評人的嘉許,但他卻堅持只賣四、五百港幣一支。認真有堅持。

今年他更有新玩法。當大酒莊都認為酒的標籤是生招牌時,他卻把新酒Bulles de Comptoir #9 Tradition的標籤留白,再送上一張貼紙,是他自己拍的照片,一共24個版本。再補一句 “… you will get one photo per bottle, in a totally random fashion!” (每瓶酒你會收到一張相片,是完全隨機的。)

Bulles de Comptoir #9 Tradition 就是打破 traditions。

好玩。 一於多買兩瓶。

