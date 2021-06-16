【火速成交】貼市價放盤買少見少　上車客趕入市只獲減2萬都照買　荃灣中心放盤1日468萬易手

隨著平盤被消化，業主議價空間收窄，部份買家對追價猶豫，有買家議價後只獲輕微減價，也願意承接樓盤。中原地產荃灣荃景圍分行經理黃德純表示，荃灣中心16座中層C室成交，單位實用面積329平方呎，原則一房，現間作兩房，享翠綠山景，原叫價470萬元，放盤一日，微減2萬元，旋即獲買家以468萬元承接，實用呎價14,225元。

據了解，買家為上車客，睇樓一個月，見貼市價放盤買少見少，難得上址價錢合理，景觀及裝修亦吸引，輕微議價2萬元便立即拍板入市。上述單位成交價468萬元，若只以樓價計，可承造九成按揭，首期要46.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款18,492元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約44,288元。

黃德純指，原業主於1998年以136萬元買入單位，現轉手帳面獲利332萬元，升值2.4倍。他補充，荃灣中心5月錄得13宗成交，6月上半月錄得7宗成交，成交量大致平穩。

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資料顯示，荃灣中心位於荃灣荃景圍中段，發展商為新鴻基地產。屋苑於1980年入伙，樓齡41年。荃灣中心共提供4,516個單位，屋苑基座設有基本民生商鋪，但由屋苑前往港鐵荃灣站需步行約15分鐘，雖附近有專綫小巴前往荃灣站，交通仍不算十分便利。不過，作為區內有名的上車屋苑，又是「新地樓」，荃灣中心一向受上車人士追捧。

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