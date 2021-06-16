【業績│零售股】莎莎料今財年關港最多20間分店　惟不排除開店換靚位

▲ 莎莎料今財年關港最多20間分店 惟不排除開店換靚位

莎莎 （00178） 今年4月至6月9日止，港澳市場同店銷售按年大幅反彈56.3%，主席及行政總裁郭少明表示，期內有大進步主要由澳門帶動，加上去年為疫情高峰期，生意陷入最低谷時，若以2018/19年度相比，同店銷售仍跌逾60%，故「不要看這些數字就值得開心」，並指出澳門雖然通關9個月後，但生意需時逐漸提升，料香港通關後也需適應期。他續指，通關後相信香港生意會大幅優於現在，惟笑言自己在通關時間上「估錯好多次」。

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店舖網絡方面，莎莎預期今財年於香港將會關閉約15至20間店舖。郭少明指，香港門店過去集中於遊客區，鑑於遊客區的生意跌幅最嚴重，仍需要減少門店。不過，他指，不排除會再開店，租金情況許可下希望趁機將門店換到較佳的位置。

他又指，過去一年續租於遊客區及非遊客區分別獲減租約70%及26%，又透露今年續約門店於遊客區及住宅區獲減租約65%及30%。

莎莎計劃在個别店舖中加設顧客體驗區，讓客戶在特定區域即場試用美粧及保健產品。郭少明指，首間設體驗區的門店會在澳門，希望香港也有兩間。

問及港府派發消費券，郭少明表示，消費券對公司業務有一定幫助，正積極與各方合作計劃推出現金券，而澳門將推出第二次消費券，參照澳門於市況最差時首次推出消費券，當時帶動公司生意反彈逾20%。

內地方面則會加速開店。郭少明指，內地業務上財年增長理想，計劃今財年新增逾30間門店，但在培訓人才、店舖裝修等方面仍需大額投資，目標內地業務今財年可達收支平衡。莎莎計劃擴大港澳以外生意比重，長遠目標將港澳實體業務以外佔整體營業額比重增至50%以上，但暫無意拓展新市場，認為內地潛力大，目標長遠內地店舖可達300間至400間。

問及派息，郭少明指，現時集團最重要是有充裕現金流，捱過這段艱難時間，並希望盡快提高利潤，再恢復正常派息。

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編輯：袁諾曦