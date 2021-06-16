【小老闆生意經@iM網欄】IP熱潮崛起 創造市場無限商機

近幾年，「 IP 」這個詞語老是常出現，較常聽到的有IP 電影、IP 小說、IP人物、IP設計、IP經濟等。「 IP 」的相關詞聽就聽得多，但究竟什麼是IP？IP是如何授權？以及今時今日市場上的人又是如何經營IP？

IP授權為時下流行營銷方式

IP是智慧財產權(英文名稱為intellectual property)，指的是人類智慧創造出來的無形的財產，主要涉及著作權、專利、商標等領域。而音樂和文學等形式的藝術作品，以及一些發現、發明、詞語、詞組、符號、設計都能被當作知識財產而受到保護。簡單來說，凡是運用人類智慧創作出來的，均具財產上的價值，且受法律保護的一種權利。

至於授權，意思就是把使用權交付予其他人，來幫助自己完成某種行為或達到某種結果。所謂IP授權，一般是指原創者將自己創作的產品(電影、小說、人物、設計等)的使用權利，交付予他人(即是跟不同的生產廠合作)，從而獲取授權金的一種營銷方式。

最常見的例子是電影、動畫或遊戲上的人物或角色，轉型發展成為角色IP。例如電影MARVEL上的英雄人物角色、動畫《寵物小精靈》上的小精靈，透過其IP變現，至今已授權在全球零售市場上衍生成為各式各樣的產品，其衍生產品包括到玩具、精品、生活日用品等各方面，可見透過IP授權而推出的產品是有助創作人進一步開拓收入來源。

潮玩市場發展空間大

值得一提的是，以IP為業務核心的潮玩市場，正在蓬勃發展之中。潮玩產品的生命周期可以很長，參考全球具領導地位的潮玩品牌IP KAWS與Be@rbrick，品牌成立逾20年，仍有鞏固的市場地位。而潮玩品牌一旦跟一些設計師合作或是推出限量款，售價及在市場受歡迎程度更是相當驚人。舉個例子說，Be@rbrick系列設計師某些限量版玩偶單隻拍賣價高逾百萬元。而潮玩品牌一向以高周轉及高盈利的業務模式經營，通過大規模訂單跟生產廠建立長期穩定的關係。由此可見，一旦IP變現而成潮玩品牌，衍生至推出很多周邊產品，盈利上升空間可以很大。

IP衍生出來的商機，真的不可小看或忽視，本身具創作能力的人，說不定隨意繪畫一個卡通人物上載至網上，他日或可發展成為一個不俗的賺錢工具。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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