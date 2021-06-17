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【職場熱話】打工仔「朝9晚6」　私人時間比工時短　網民斥「根本就唔對等」

理財智慧 09:00 2021/06/17

分享：

香港工時長，不少打工仔回到家中已經很晚，沒有私人時間。近日就有網民在討論區發帖，控訴香港工時長。網民以「朝9晚6」為例，上班時間9小時，但私人時間只有6小時，斥：「根本就唔對等」。

【職場熱話】為照顧家人 兩年空窗期 被HR質疑能不能做得長 網民：香港人冷血　【下一頁

事主想法：

【職場熱話】初入社會 什麼都不會 怕問問題被嫌煩 不問又怕做錯 網民：新手會就下你　【下一頁

帖文一出，引來網民共鳴，「所以要用上班時間來做私人事」、「返9放6都要9小時還未計來回時間」、「沒有，怪就怪你是生於亞洲社會」、「老闆：你工作時間是朝9晚6，餘下那15小時不就是私人時間」、「還未計要幫公司免費ot，起碼一日都送一、兩小時給它」、「上班時間根本應該由出門口開始計，下班則回到家才結束，天天一個多小時上班，真是好浪費時間」、「倒不如問為甚麼香港工時特別長吧，不明白為甚麼不可以走外國人那套」。

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責任編輯：黃苑筠

 

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